La guionista Olga Osorio publica 'Extraña', ciencia-ficción que la realidad amenaza

Carlos Alberto Fernández

Vigo, 8 mar (EFE).- Despertarse en un cuerpo que no reconoces y una vida que no te pertenece, pero con la memoria intacta, es el punto de partida de 'Extraña' (AdN), la primera novela de la directora y guionista Olga Osorio (Lugo, 1972), una obra de ciencia-ficción que empezó a escribir hace once años y que tuvo que retomar a buen ritmo por la amenaza de que la realidad se llevara por delante el argumento.

En una entrevista con EFE, cuenta que la historia germinó en su cabeza en 2015, un día que fue a buscar a su hijo al colegio y él, "que es muy despistado", le "barrió con la mirada y siguió de largo" a pesar de que ella le hizo un gesto para llamar su atención.

Fue entonces cuando, de manera fugaz, pensó qué pasa si "ahora yo no parezco yo, si es que me ha cambiado mi aspecto". Su hijo la reconoció y se lo llevó a casa, pero desde entonces rumió aquella inspiración.

En aquella época "no había inteligencia artificial" y su proyecto "nació como un guion", pero luego estuvo dos años parado; lo retomó, hizo una nueva pausa y, finalmente, lo recuperó porque "la historia" le gustaba.

En ese proceso, la evolución tecnológica y científica la apremiaron, consciente de que, si no apuraba, corría el riesgo de hacer "un documental en vez de ficción".

"Cuando a mí se me ocurrió la idea, no había oído hablar de copiado de cerebros para nada, pero en los años intermedios empecé a ver muchísimas noticias relacionadas con investigaciones reales", argumenta.

El relato avanza con el ritmo de un guion de cine. "Yo vengo del periodismo, que es donde empecé, y después, cuando retomé la escritura, lo hice como guionista. Ambas llevan al mismo sitio, a la economía narrativa. Los guiones son como cuadros impresionistas", razona.

La literatura, afirma Osorio, le permite salirse de ese "corsé" del cine, tan limitado por el tiempo. Y también le encuentra otra ventaja: "La posibilidad de expresar los pensamientos del personaje de una manera directa, sin tener que recurrir a trucos" como en las películas.

Su libro está ambientado, principalmente, en Madrid, donde pisa los barrios en los que ella vivió como estudiante.

La autora reconoce que tiene "cosas en común" con la protagonista y en el libro hay reflejados aspectos de su entorno y de sus amigos. "Yo siempre digo que la gente que escribimos somos ladrones", afirma Osorio, quien revela que su estado en una red social mantiene desde hace "muchos años" una frase: "Todo lo que digas puede aparecer en un guion".

El tema dominante que trata es "la identidad". La ciencia-ficción es ese "artefacto" que le permite llevarlo "a un extremo" y propiciar la reflexión acerca de qué partes de uno "son accesorias" y cuáles son indispensables. "La vida se construye en los afectos, que es lo único que importa en verdad", sintetiza.

El libro pasó por dos residencias literarias, entre otras cuestiones, porque "escribir -dice- es una de las actividades que más te enfrentan a tus propias limitaciones", mientras que, bromea, en una película tiene "muchas cosas a las que poder echarle la culpa", como el presupuesto. "En una novela eres tú y tu talento", zanja.

Osorio ve "factible" que la copia de cerebros llegue a ser real y ella está "a favor de los avances científicos", pero, como sucede con la inteligencia artificial, defiende la necesidad de "regularla, vigilarla entre todos y ponerse límites éticos".

Subyace la idea -asegura la autora- de que "el poder real lo tienen las empresas tecnológicas que parece que pueden paralizar el mundo en diez minutos si les da la gana".

Ella no teme que la inteligencia artificial le "quite el trabajo" porque lo que hace es "repetir patrones" y carece de la "creatividad humana". Advierte, eso sí, de que el audiovisual no se librará de esta tecnología generativa y defiende que lo que no se puede permitir es que "arrase con los derechos de los creadores de contenidos". EFE

(Foto)

