La colombiana Jorelyn Carabalí afirma que Colombia puso "corazón" en la SheBelieves Cup?

Harrison (EE.UU.), 7 mar (EFE).- La futbolista de la selección colombiana y de Boston Legacy FC, Jorelyn Carabalí, aseguró este sábado que el equipo jugó "con corazón y entrega" pese a sufrir una derrota por 1-0 ante Estados Unidos que proclamó a las estadounidenses campeonas y dejó a las cafeteras en tercer lugar de la SheBelieves Cup 2026.

"Siempre queremos dejar la cara de nuestro país en alto", señaló Carabalí en zona mixta pocos minutos después de que a Colombia se le escapara el partido ante Estados Unidos, que las derrotó con un gol de la mejor jugadora del partido, Alyssa Thompson, en el minuto 82 que consagró a las de Emma Hayes como campeonas de la SheBelieves Cup por octava vez en once años.

El encuentro, disputado en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, estuvo muy igualado, pero se decidió por detalles.

"Se nos ha escapado el partido a la hora de concretar esas opciones de gol", describió Carabalí, que agregó que Colombia siempre le pone "mucho corazón y entrega".

Por su parte, el entrenador colombiano, Ángelo Marsiglia, afirmó que la selección "viene en crecimiento" y que experiencias en torneos así les hacen "crecer aún más".

"No es fácil jugar contra este tipo de rivales que te desnudan todo el tiempo, pero para nosotras eso son partidos para prepararnos ahorita que se viene un reto tan importante como la clasificación al Mundial el próximo mes", añadió el técnico cafetero.

Marsiglia también se mostró satisfecho del nivel internacional de sus futbolistas: "Hoy tenemos jugadoras no solamente en (las ligas de) Estados Unidos, México y Brasil sino también en Europa como Inglaterra, España, Alemania, Francia".

La SheBelieves Cup es un torneo invitacional de fútbol femenino organizado por la Federación de Fútbol de EE. UU. que se disputa desde 2016 y tiene un formato de cuadrangular: cuatro selecciones juegan todas contra todas y el equipo que más puntos consigue se proclama ganador.

De las 11 ediciones disputadas, EE. UU. se ha llevado ocho, Inglaterra una, Francia una y Japón otra.

Esta es la segunda participación de Colombia en la SheBelieves Cup, después de que las cafeteras disputaran el torneo el año pasado, en el que también terminaron en tercera posición.

La SheBelieves Cup se disputa durante la primera semana de marzo coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y tiene como espíritu fundacional y objetivo social promover el deporte femenino. EFE

