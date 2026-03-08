La bailaora almeriense que lidera y acude al rescate de un refugio de animales en Egipto

Miguel Martín Alonso

Almería, 8 mar (EFE).- Mientras cientos de ciudadanos occidentales utilizan estos días a Egipto como vía de escape para huir del recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, tras los recientes ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, la bailaora almeriense Ángela Alonso hace el trayecto inverso para defender a los cánidos de su refugio en este país africano.

Armada únicamente con su determinación y un profundo sentido de la responsabilidad, viaja este viernes hacia El Cairo y Alejandría para hacer frente a una crisis humanitaria y animal en el refugio de canes que ha logrado levantar de la nada. En el Día Internacional de la Mujer, la historia de esta artista afincada en Londres desde hace más de veinticinco años trasciende el compás del flamenco para convertirse en un relato de resistencia y empoderamiento.

"Nadie quiere que vaya, todo el mundo me dice que es una locura en estos momentos, pero yo voy a ir", relata a EFE la fundadora de la escuela británica 'Ilusión flamenca'.

Ni el miedo palpable a la escalada bélica regional, ni las advertencias de su entorno sobre los peligros de un espacio aéreo marcado por la tensión, han frenado un viaje de absoluta urgencia. Su motivación radica en la situación límite que atraviesan las instalaciones que gestiona en Alejandría, en un país que ahora mismo es corredor de salida para quienes huyen de zonas como Jerusalén.

El refugio (www.egyptanimalsos.com), que da cobijo a unos 60 perros rescatados de situaciones extremas de abandono y maltrato, se encuentra desbordado. A la saturación lógica del espacio se suma una tragedia humana: uno de los trabajadores locales lleva 10 días hospitalizado tras sufrir un grave atropello y aún no se sabe cuándo podrá dejar el hospital.

Durante el actual mes de Ramadán, la mánager del centro y su hijo están asumiendo en solitario toda la carga física y emocional de mantener vivos a los animales. Esto ha impulsado a la almeriense a desplazarse sobre el terreno entre el 6 y el 15 de marzo para tomar las riendas y darles un respiro.

Este viaje se produce en un momento clave para la viabilidad de su labor solidaria. Lo que empezó como un esfuerzo personal extenuante acaba de recibir un impulso vital que asegura su continuidad: una donante privada, admiradora de su coraje, le ha entregado recientemente 300.000 euros. Esta inyección de capital ha permitido adquirir en propiedad el recinto de 1.600 metros cuadrados que hasta ahora ocupaban en régimen de alquiler y bajo constante amenaza de venta.

Pero la ambición de esta mujer no se detiene en las puertas de su propio refugio. Su objetivo a largo plazo es atajar el abandono desde la raíz mediante un proyecto pionero de esterilización masiva de todos los perros callejeros de Alejandría. De cristalizar este plan piloto, la intención de Alonso es exportar el modelo sanitario a otras gobernaciones del país africano.

"Quiero motivar a la gente, y en especial a las mujeres, a que persigan sus sueños, porque todo el mundo me decía que esto era imposible para una extranjera sola en un país como Egipto", reflexiona. Su tenacidad en medio del caos demuestra que, a veces, las ideas que parecen más temerarias son las únicas capaces de transformar la realidad, dejando claro que su arte no solo está en el taconeo, sino en su inquebrantable compromiso con los más vulnerables. EFE

