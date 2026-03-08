Espana agencias

La australiana Coupland gana la Vuelta a Extremadura tras vencer en la última etapa

Mérida, 8 mar (EFE).- La australiana Mackenzie Coupland, del equipo Liv-Alula-Jayco, se ha proclamado este domingo ganadora de la Vuelta Ciclista a Extremadura 2026 tras vencer en la última etapa de montaña entre Jerte y Jaraíz de la Vera.

La ciclista del combinado australiano ha lanzado un ataque en el cuarteto de escapadas a poco menos de tres kilómetros de meta, que sólo ha seguido la segunda clasificada, tanto en la etapa como en la general, Lauren Dickson, corredora británica del TFS FDJ United Suez.

Ha completado el podio de esta Vuelta a Extremadura la también australiana Talia Appleton, compañera de equipo de la vencedora, tercera también en la etapa. Por detrás de ella ha llegado la checa Nikola Noscova (Cofidis), que ha cerrado el cuarteto escapado.

Han sido un total de 290,6 kilómetros por tierras extremeñas los que han recorrido estas ciclistas, que han finalizado con los 139,4 en la provincia de Cáceres de la última etapa, con cuatro puertos de montaña, entre ellos, el Alto de Piornal, fuera de categoría.

En la ronda, que se inició el pasado viernes con una crono individual en Herrera del Duque (Badajoz), han participado 105 corredoras de quince equipos, siete de ellos UCI Women's World Teams. EFE

