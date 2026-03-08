Klaebo no se cansa de vencer y logra su triunfo 111 en la Copa del Mundo

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El noruego Johannes Hoesflot Klaebo, gran triunfador de los pasados Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, añadió una muesca más en su gloriosa carrera deportiva al sumar su victoria 111 en la Copa del Mundo de esqui de fondo tras imponerse este domingo en los 10 kilómetros estilo clásico de Lathi (Finlandia).

Klaebo marcó un crono de 23:22.6, incalcanzable para el resto de participantes y precedió en el podio a su compatriota Martin Loewstroem Nyenget, segundo a 22.1, y el ruso Savelli Korostelev, tercero a 33.9.

"Fue una carrera muy divertida y, al igual que ayer, había una atmósfera increíble", indicó el noruego, quien explicó que el último tramo de la prueba fue complicado y más con el cansancio acumulado de la prueba al esprint de sábado y después de haber estado enfermo a mitad de semana. EFE