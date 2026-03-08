Juanlu: "Es una sensación agridulce"

Sevilla, 8 mar (EFE).- Juanlu Sánchez, jugador del Sevilla, calificó de "agridulce" la sensación de su equipo tras el empate ante el Rayo Vallecano en el Sánchez Pizjuán (1-1) después de haberse adelantado en el marcador

"Es una sensación agridulce porque puntuamos, pero nos hemos puesto por delante, en casa, con nuestra gente después de un buen primer tiempo. Una jugada aislada en el segundo tiempo deja ese sabor. Pero son cinco jornadas sin perder y este es el camino", dijo a los micrófonos de Movistar+.

Valoró que el entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, "estudia mucho a los rivales siempre" y afirmó que está "contento" por los minutos que está jugando, "ya sea más adelante o más atrás".

De lo que viene, señaló que tienen "un partido complicado con el Barça pero la dinámica es positiva, puntuando" y "este es el camino".

Sobre la sanción de siete partidos a Almeyda, de los que este domingo cumplió el tercero, indicó: "La afición ha respondido como ellos lo sienten. No creemos que haya ninguna conspiración, pero sí pedimos que se nos trate igual que al resto de equipos". EFE

lhg/cb/ism