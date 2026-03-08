“Juan de Austria” gana el Opcional, primera carrera principal de primavera en Madrid

Madrid, 8 marzo (EFE).- El caballo de 3 años “Juan de Austria”, que entrena José Calderón para la cuadra de Enrique Beca y estuvo guiado por el venezolano Manuel Valenzuela, dominó este domingo los 1.600 metros del Hándicap Opcional, la carrera principal de la jornada inaugural de la campaña de primavera en el madrileño Hipódromo de La Zarzuela.

El desarrollo de la prueba comenzó con mucho ritmo, quizá demasiado, a cargo de “King Kaid”, uno de los favoritos, “Eclaire Lane” y la muy en forma “Stepinmydirection”, cuya jinete, la checa Denisa Sikorová, sufrió un problema con la montura y no pudo controlarla.

Los punteros fueron perdiendo gas conforme se llegaba a la recta final y aquí surgieron los remates de sus oponentes, los más fuertes los de “Juan de Austria” y “Cachopo”, que pelearon en un cabeza a cabeza en el que siempre mantuvo una ligera ventaja el primero. Tercero sería “Zurito” en foto con “Atenea”.

La reunión había comenzado con otras dos carreras reservadas a los ejemplares de tres años, con la condición de que no contaran con victorias. “Wite Toast”, en los 1.200 metros en línea recta y la monta de Ignacio Melgarejo, e “Imagine”, en la milla y con Sikorová en la silla, salieron de perdedores.

Dos hándicaps en los duros 1.800 metros completaban el día, el primero de muchos en Madrid con tan sólo cinco carreras programadas. El siempre rentable “Orión”, con Jaime Gelabert, y “la muy en peso “Villa de Leyva”, con el luso Ricardo Sousa, se anotaron los triunfos.

Sin retirados en el conjunto de la jornada, las mantillas válidas para el boleto de la Quíntuple Plus son las siguientes: 6 – 3 – 2 – 1 – 3 – 1. En la Lototurf, el caballo ganador es el 1, que defendía “Orión”.

La segunda reunión de la primavera tendrá lugar en siete días, el domingo 15 de marzo, con el atractivo de una milla para purasangres de tres años que no hayan debutado y donde podrían presentarse algunos de los elementos más estimados de la generación. EFE

