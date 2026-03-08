Jonathan Viera: "En este tramo final hay que apretar en casa"

Las Palmas de Gran Canaria, 8 mar (EFE).- El capitán de la UD Las Palmas, Jonathan Viera, ha declarado tras la contundente victoria de este domingo ante el Ceuta FC (4-0) que deben hacerse fuertes en el estadio de Gran Canaria, porque, a su juicio, es donde se va a decidir el posible ascenso a Primera División.

"Lo hablábamos antes del partido, que en este tramo final hay que apretar en casa porque creo que es donde se va a decidir todo. En la primera parte pudimos marcar algún gol más, pero en la segunda, después del 2-0, el equipo estuvo más tranquilo", ha analizado el futbolista isleño en declaraciones a UD Radio.

El veterano centrocampista participó de manera decisiva en el segundo tanto de su equipo y cerró la goleada con un gol de penalti, por lo que mostró su satisfacción de volver a marcar con la Unión Deportiva después de mucho tiempo, y hacerlo de nuevo "en casa, con mi afición".

Viera dedicó el tanto a Agustín Vega del Toro, 'Tino el Escachao', fallecido esta semana, un fiel colaborador del club con quien le unía una especial relación.

"Nos dejó una persona muy buena, sólo me salen palabras de orgullo hacia él porque ayudaba a todo el mundo sin nada a cambio, y creo que hoy estaría muy contento", expresó el dorsal 21 del equipo amarillo, a quien se le vio emocionado incluso en el minuto de silencio que se guardó antes de comenzar el choque. EFE

rg/jmr/rh/arh