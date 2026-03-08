Espana agencias

Javier Martínez y Alicia Álvarez se imponen en una Metlife de récord con 8.500 corredores

Guardar

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- Javier Martínez (Clínicas Menorca), con un tiempo de 46:10, y Alicia Álvarez, de 54:12, se proclamaron este domingo vencedores de la undécima edición de la 15KM MetLife Madrid, que contó con un récord de 8.500 participantes.

Esta undécima edición supuso además un hito para la carrera con la homologación oficial de su circuito, lo que permitirá que las marcas logradas por los participantes tengan validez oficial.

En categoría masculina, Javier Martínez, de Clínicas Menorca, se impuso con un crono de 46:10, seguido de Jorge Fresnedillo y Jaime González, ambos del CDC Surco Lucena.

En la categoría femenina venció Alicia Álvarez, que cruzó la meta en 54:12, por delante de Daria Cordero y Laura Benítez.

La prueba contó, como es habitual, con la participación del doble campeón del mundo de maratón Abel Antón, director deportivo de la 15KM MetLife Madrid, que completó el recorrido en un tiempo de 59:22. Junto a él llegó a meta Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos y medallista de plata europeo.

Como cada año, los fondos recaudados en la prueba servirán para dar visibilidad a la labor de la Fundación Educación Activa en su investigación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que en España afecta aproximadamente a un 7% de los niños y a un 3% de los adultos, mediante la concesión de becas destinadas a familias sin recursos.

Uno de los datos más relevantes de esta edición fue la presencia de más de 350 corredores procedentes de fuera de España, que, según la organización, viajaron hasta Madrid exclusivamente para disputar la prueba, reflejo del creciente atractivo internacional de la carrera dentro del calendario nacional.

Asimismo, la participación femenina continúa creciendo de forma sostenida, con un número de corredoras que ya supera el 40% del total de inscritos, consolidando la progresiva presencia de mujeres en la prueba. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Miguel Ángel Muñoz: "Sobrevivo con retos cada vez más extremos y he jugado con la muerte"

Infobae

McGrath se desquita del mal trago en los Juegos y se acerca al Globo de Cristal de eslalon

Infobae

78-109. El Barça se pasea en Lugo

Infobae

Ibarrola (UPN) dice que "algo se debe estar haciendo mal" ante el descenso de jóvenes que se sienten feministas

Ibarrola (UPN) dice que "algo

Óscar López tilda a Díaz Ayuso de "machista" por su "guerra cultural" contra el feminismo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega la

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre buscado en Austria por cometer una decena de atracos a un mismo supermercado

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

ECONOMÍA

El riesgo cambió de idioma

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”