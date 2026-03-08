Javier Martínez y Alicia Álvarez se imponen en una Metlife de récord con 8.500 corredores

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- Javier Martínez (Clínicas Menorca), con un tiempo de 46:10, y Alicia Álvarez, de 54:12, se proclamaron este domingo vencedores de la undécima edición de la 15KM MetLife Madrid, que contó con un récord de 8.500 participantes.

Esta undécima edición supuso además un hito para la carrera con la homologación oficial de su circuito, lo que permitirá que las marcas logradas por los participantes tengan validez oficial.

En categoría masculina, Javier Martínez, de Clínicas Menorca, se impuso con un crono de 46:10, seguido de Jorge Fresnedillo y Jaime González, ambos del CDC Surco Lucena.

En la categoría femenina venció Alicia Álvarez, que cruzó la meta en 54:12, por delante de Daria Cordero y Laura Benítez.

La prueba contó, como es habitual, con la participación del doble campeón del mundo de maratón Abel Antón, director deportivo de la 15KM MetLife Madrid, que completó el recorrido en un tiempo de 59:22. Junto a él llegó a meta Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos y medallista de plata europeo.

Como cada año, los fondos recaudados en la prueba servirán para dar visibilidad a la labor de la Fundación Educación Activa en su investigación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que en España afecta aproximadamente a un 7% de los niños y a un 3% de los adultos, mediante la concesión de becas destinadas a familias sin recursos.

Uno de los datos más relevantes de esta edición fue la presencia de más de 350 corredores procedentes de fuera de España, que, según la organización, viajaron hasta Madrid exclusivamente para disputar la prueba, reflejo del creciente atractivo internacional de la carrera dentro del calendario nacional.

Asimismo, la participación femenina continúa creciendo de forma sostenida, con un número de corredoras que ya supera el 40% del total de inscritos, consolidando la progresiva presencia de mujeres en la prueba. EFE