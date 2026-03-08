Espana agencias

Javier Aguirre, pendiente de Fidalgo en el palco del Coliseum

Getafe (Madrid), 8 mar (EFE).- Javier Aguirre, seleccionador nacional de México, acudió al palco del Coliseum para observar al jugador del Betis Álvaro Fidalgo, posible candidato a entrar en su próxima convocatoria.

Fidalgo, fichado por el Betis en el mercado de invierno, se ha destacado como una buena adquisición para el equipo de Manuel Pellegrini. La pasada jornada, frente al Sevilla, marcó su primer tanto con la camiseta verdiblanca después de cuatro partidos consecutivos en el once de su entrenador.

Nacido en la localidad asturiana de Hevia, tiene la nacionalidad mexicana y sus actuaciones no han pasado desapercibidas para Aguirre, que desde el palco del estadio del Getafe presencia en directo las evoluciones del ex jugador del América y canterano del Real Madrid. EFE

