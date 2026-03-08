Iratxe García: “España está siendo ejemplo en Europa por su mensaje de no a la guerra”

Segovia, 8 mar (EFE).- La presidenta del Grupo de los Demócratas Socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha afirmado este domingo en Segovia que España es hoy ejemplo en Europa “por apoyar el mensaje de no a la guerra”.

Durante su intervención en una concentración con motivo del Día Internacional de la Mujer, García ha defendido el papel de España como referencia en Europa y ha señalado que el actual contexto político europeo está marcado por el avance de la extrema derecha y de posiciones conservadoras que, a su juicio, ponen en riesgo los derechos de las mujeres.

“En Europa somos conscientes de que la extrema derecha y los conservadores están siendo los que están provocando el recorte de las grandes conquistas, de que nuestras hijas puedan tener menos derechos que nuestras madres”, ha advertido.

En este sentido, ha subrayado que desde las instituciones europeas los socialistas trabajan para frenar esos retrocesos y para avanzar en cuestiones como la eliminación de la brecha salarial y el refuerzo de los servicios públicos que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral.

La dirigente socialista también ha trasladado un mensaje de solidaridad entre mujeres europeas y ha defendido que ejemplos como el Gobierno de España “hoy son un referente en Europa” y deben seguir consolidándose.

Asimismo, ha hecho referencia al contexto político de Castilla y León y a la proximidad de las elecciones autonómicas, para las que ha apelado al voto femenino con el objetivo de propiciar un cambio político en la comunidad.

“Estamos muy cerca de conseguir el tercer diputado en Segovia, que va a ser el diputado que dé el cambio en Castilla y León”, ha afirmado, al tiempo que ha defendido que las mujeres han protagonizado históricamente los avances sociales y que "también serán las que impulsen ese cambio político". EFE

jmm/erbq/oli

(foto)