Íñigo Pérez: "El empate es justo"

Sevilla, 8 mar (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, consideró "justo" el empate de su equipo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y, a seis puntos del descenso, consideró que "hay que solidificar los pasos dados”.

“El empate es justo. Nos ha faltado agresividad en la primera parte. Luego fuimos entrando y encontrando el gol en un escenario que nos gusta. Al final se ha visto que los dos equipos querían llevarse un punto”, aseveró.

Íñigo Pérez afirmó que "todo lo que consiga este equipo es mérito de los jugadores: no dependemos de los rivales. Hoy parecía que al final había un punto de no agresión”, apuntó.

“Estamos a seis puntos del descenso, hace poco estábamos entre los que salen en rojo por estar en descenso. Estamos consiguiendo puntos y hay que solidificar los pasos dados”, dijo.

Del gol de su equipo, apuntó que "es frecuente hacer este tipo de goles el Pacha (Espino): me alegro. Parece que es algo fortuito pero lo suele hacer de forma habitual en los entrenamientos", indicó. EFE

Lunes 9 de marzo de 2026

