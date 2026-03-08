Espana agencias

Ibon Navarro: "Es una victoria de mucho mérito"

Girona, 8 mar (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, ha celebrado que la victoria de este domingo en Fontajau (83-90) es "de mucho mérito porque el Bàsquet Girona estaba jugando muy bien antes del parón y ha hecho un buen partido a pesar de los problemas de lesiones que han tenido".

Navarro ha admitido que el Girona ha sido superior en el tercer cuarto porque el Unicaja no ha estado bien en la selección de tiro, con demasiados "tiros abiertos sin tocar pintura", y esa situación ha permitido correr a un equipo que es "el tercer mejor de toda la liga en campo abierto".

El cuadro andaluz llegó a ganar por 19 puntos en el inicio de la segunda mitad (42-61), pero el Girona pudo volver a entrar en el encuentro aprovechando los "fallos" del Unicaja. "Muchas veces cuando ves el partido tan cuesta arriba juegas con menos presión y metes tiros difíciles", ha añadido.

Según Navarro, el Unicaja también cometió "algunos errores de gestión de faltas" en el tramo final, pero el técnico también ha destacado que el equipo fue "maduro" para sellar el triunfo. EFE

asm/xsf/jpd

