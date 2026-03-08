Ibai Llanos anuncia que la Velada del Año VI se celebrará en Sevilla el 25 de julio

Sevilla, 8 mar (EFE).- El creador de contenido e influyente Ibai Llanos ha anunciado en sus redes sociales que la Velada del Año VI, un evento multitudinario con combates de boxeo amateur y actuaciones musicales, se celebrará el próximo 25 de julio en La Cartuja de Sevilla.

En sus perfiles de redes, Ibai Llanos ha explicado que la cita incluirá "más combates que nunca" y que la vuelta a Sevilla, que ya acogió la edición anterior, responde a las condiciones que ofrece el estadio.

Ha detallado que se trata del único estadio con capacidad para 80.000 personas que permite a la organización terminar la cita de madrugada, ya que otros que sí se adaptan a las necesidades demandadas por aforo como los campos de Madrid o Barcelona, obligan a acabar a medianoche.

"Es importante terminar de madrugada porque se ve mejor de noche, para la gente que lo sigue desde Latinoamérica, y para la gente del evento", ha añadido Ibai Llanos, que ha incidido en que este horario permite llegar a 'prime time'.

En la pasada edición, La Velada reunió a unas 80.000 personas que disfrutaron de 14 enfrentamientos y actuaciones de artistas como Aitana, Los del Río o Mike Tower.

Ibai Llanos ha anunciado además que los detalles de la sexta edición se darán a conocer mañana lunes. EFE

