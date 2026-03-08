Hoy será noticia. Lunes, 9 de marzo

SEMANA POLÍTICA

Semana política marcada por la guerra de Irán y las elecciones en Castilla y León

Madrid (EFE).- La guerra en Oriente Medio acapara la actualidad política de la semana, mientras los partidos se vuelcan en la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León que se celebran el domingo.

Las evacuaciones de españoles en la zona afectada por la guerra desatada por los bombardeos de EE.UU. e Israel a Irán por un lado, la polémica por el envío de una fragata española a Chipre por otro y los movimientos de los líderes europeos con el presidente Pedro Sánchez en su rechazo a seguir la estrategia de Donald Trump seguirán en el tablero.

IRÁN GUERRA

Los mercados y el petróleo afrontan la segunda semana del conflicto en Oriente Medio

Madrid (EFE).- Los mercados bursátiles y de materias primas seguirán recogiendo esta semana el ánimo de los inversores a la tensión en Oriente Medio tras el ataque a Irán, que arrastró a pérdidas a los principales índices, entre ellos el IBEX 35, y disparó el precio del petróleo y el gas.

Las principales plazas mundiales encaran la segunda semana tras el inicio del conflicto después de haber cerrado la pasada con retrocesos, en su mayoría, superiores al 6 %. Madrid cedió el 7,01 %, su peor semana desde la guerra de Ucrania; París, el 6,84 %; Fráncfort, el 6,70 %; Milán, el 6,48 %, y Londres, el 5,74 %.

PARTIDOS VOX

Abascal reúne a su ejecutiva por primera vez tras la expulsión definitiva de Ortega Smith

Madrid (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, reúne este lunes a su Comité Ejecutivo Nacional, al Comité de Acción Política del partido y a sus portavoces nacionales por primera vez tras la expulsión definitiva de su ex secretario general Javier Ortega Smith, por negarse a dejar la Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

La reunión se celebrará en el Parador de Gredos -el primero de la red, inaugurado por Alfonso XIII en 1928-, en el municipio abulense de Navarredonda de Gredos, coincidiendo con el arranque de la última semana de las elecciones autonómicas en Castilla y León, que tendrán lugar el próximo domingo.

SUCESOS DESAPARICIÓN

Cuarta jornada de búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias

Oviedo (EFE).- La cuarta jornada de búsqueda de la mujer de 56 años que el viernes se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, se inicia este lunes, han informado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado.

Las labores de rastreo se han suspendido a las 18:00 horas del domingo sin resultado positivo y durante el transcurso de la jornada han sido localizadas dos prendas de vestir de la mujer desaparecida en la zona donde había sido vista por última vez, en el entorno de Piñera. La hija de la desaparecida dio aviso el viernes, sobre las 19:40 horas, a los equipos de emergencias de que su madre se había caído al río, momento en que se desplegó el dispositivo de búsqueda.

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Declara el exjefe de la UDEF que tenía 20 millones en su casa fruto del narcotráfico

Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge toma declaración este lunes al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, quien escondía 20 millones de euros emparedados en su casa presuntamente fruto del narcotráfico, por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos.

En un auto, notificado este viernes, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 1), procesa también por delito de blanqueo de capitales a otras tres personas físicas, entre ellas la mujer de Sánchez Gil -también policía- y la hermana de esta, y a cinco jurídicas - fundamentalmente las empresas pantalla utilizadas para canalizar las ganancias por el tráfico de drogas-.

VIOLENCIA SEXUAL

Piden hasta 20 años de cárcel para 8 acusados de una violación grupal grabada y difundida

Palma (EFE).- Ocho hombres afrontan hasta 20 años de prisión acusados de haber cometido una agresión sexual grupal contra una joven que estaba inconsciente en 2023 en un hotel de Magaluf, en Calvià (Mallorca), que grabaron con móviles y luego difundieron por una aplicación de imágenes que se autodestruyen a los segundos.

Los encausados se sentarán a partir de hoy lunes en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia de Baleares, con peticiones por parte de la Fiscalía que oscilan entre los 18 y los 20 años de cárcel por los delitos de agresión sexual, contra la intimidad y maltrato de obra, y con una solicitud de indemnización de 100.000 euros para la víctima.

VIOLENCIA MACHISTA

Juzgan a un ciudadano italiano acusado de asesinar a su exnovia en Torremolinos (Málaga)

Málaga (EFE).- El ciudadano italiano acusado de maltratar y asesinar en mayo de 2023 a su expareja Paula, de 28 años, en Torremolinos, municipio malagueño en el que supuestamente también mató a su pareja anterior, Sibora, cuyo cadáver fue hallado emparedado tras nueve años desaparecida, será juzgado este lunes por un jurado popular.

La Fiscalía de Málaga pide que el acusado, que actualmente tiene 48 años, sea condenado a 28 años de prisión por un delito de asesinato a Paula en el ámbito de la violencia machista con alevosía y malos tratos habituales ya que el otro crimen, el de Sibora, de 22 años, será juzgado también por la Ley del Jurado pero en otro procedimiento.

SUCESOS BEBÉ

Prorrogan hasta el lunes la detención de la mujer investigada por la muerte de su bebé

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Un juez de guardia en Las Palmas de Gran Canaria ha prorrogado hasta el lunes la detención de la mujer investigada por la muerte de su hija, una bebé de 20 meses, con cuyo cadáver empapado deambulaba este miércoles por el barrio de San Cristóbal, por lo que se sospecha que pudo ahogarla.

La Policía Nacional detuvo sobre las 22.00 horas del miércoles a esta mujer, de nacionalidad venezolana, después de que varios vecinos alertaran al 091 de que deambulaba por el barrio marinero de la ciudad con un bebé aparentemente ahogado en sus brazos, que resultó ser una niña de 20 meses.

EL TIEMPO

Lluvias fuertes en puntos de Baleares y Cataluña en un lunes marcado por la inestabilidad

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lunes probables precipitaciones localmente fuertes, acompañadas por tormenta y granizo ocasional, en el norte de Baleares y noreste de Cataluña.

Asimismo, acumulados significativos de nieve en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Central, además de un descenso localmente notable de las máximas en el interior de Galicia y oeste de la Cordillera Cantábrica.Se mantendrá la inestabilidad en la península y en Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente que, en el escenario más probable, se aislará formando una nueva dana en el oeste peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos.

EFE

fp