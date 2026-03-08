Espana agencias

Hernaiz da heroico jonrón para Puerto Rico y Canadá debuta triunfante

San Juan, 7 mar (EFE).- Un cuadrangular solitario de Darell Hernaiz en la décima entrada guió este sábado a Puerto Rico a una dramática victoria de 4-3 sobre Panamá, luego de que Canadá triunfara en su estreno del grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al vencer 8-2 a Colombia.

Puerto Rico, que con el triunfo pone su récord en el torneo 2-0, perdía el partido 3-2 en esa decisiva entrada hasta que Heliot Ramos lo igualó 3-3 al anotar desde tercera base tras una doble matanza de Carlos Cortés.

Tras la anotación, Hernaiz sacudió el jonrón de oro ante Severino González y vestirse de héroe frente a 18.925 aficionados que atestiguaron el grandioso batazo en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Puerto Rico perdía el encuentro en la novena entrada 2-1 hasta que Willi Castro recibió base por bolas con las bases llenas e igualar el encuentro 2-2.

En la décima entrada, cuando por regla los equipos ubican un corredor en la segunda base, Panamá tuvo a Christian Bethancourt.

Luis Castillo abrió el episodio ante el relevista puertorriqueño José Espada con un toque de sacrificio que hizo avanzar a Bethancourt a tercera base y lo ubicó más cerca de anotar y desempatar el encuentro.

Esto ocurrió con un sencillo remolcador de José Caballero, acercándose a vencer a Puerto Rico y presionarlo.

Sin embargo, la energía de los miles de puertorriqueños en el estadio gritando ¡PUERTO RICO! ¡PUERTO RICO¡ ¡PUERTO RICO! fue la energía que necesitaba el llamado Team Rubio para obtener la grandiosa victoria.

Panamá iba rumbo a vencer a Puerto Rico por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol por una excelente labor monticular y defensa, pero no pudo ser esta vez.

El abridor panameño Ariel Jurado tiró una joya monticular, en la que en 5 entradas permitió tres inatrapables y abanicó a cuatro, y respaldado por dos importantes jugadas defensivas del jardinero derecho Luis Castillo.

En la quinta entrada, después de que el abridor puertorriqueño Eduardo Rivera embasara a Jonathan Araúz, el piloto del Team Rubio, Yadier Molina, lo relevó por Jorge López.

López, no obstante, fue recibido por un largo batazo al jardín central por Bethancourt que el guardabosque Bryan Torres erró, provocando que Araúz anotara desde la inicial para el 1-0.

Luego, Castillo disparó un cañonazo al jardín derecho, remolcando a Bethancourt para el 2-0.

Una entrada más tarde, el dirigente panameño José Mayorga relevó a Jurado, quien llevaba una joya monticular en la que permitió tres inatrapables y abanicó a cuatro, por Javy Guerra.

La ofensiva puertorriqueña, sin embargo, despertó ante Guerra con hits seguidos de Bryan Torres y Willi Castro, seguido de un pelotazo a Heliot Ramos llenaron las bases.

Nolan Arenado contestó con un elevado de sacrificio al bosque central, remolcando a Torres para acercar el marcador 2-1.

Esto provocó que Mayorga sustituyera a Guerra por Kenny Hernández.

El próximo desafío de Panamá será mañana, domingo, a las 12.00 (16.00 GMT) ante Canadá, seguido por el de Colombia ante Cuba a las 19.00 (23.00 GMT).

Las dos novenas con los mejores récords de cada uno de los cuatro grupos avanzan a los cuartos de finales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Panamá 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 6 0

Puerto Rico 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 10 1

LG: José Espada (1-0)

LP: Severino González (0-1)

HR: Darell Hernaiz (1)

Árbitros: Laz Díaz (HP), Alex MacKay (1B), Domingo Paulino (2B) y Chan-Jung Chang (3B).

Incidencias: Segundo partido del segundo día de competencia del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en San Juan, Puerto Rico. EFE

