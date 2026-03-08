Espana agencias

Hamilton: “Ha sido un fin de semana positivo, pero podemos mejorar”

Guardar

Redacción deportes, 8 mar.- El piloto británico de Ferrari Lewis Hamilton hizo un balance “positivo” del Gran Premio de Australia, primera cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que acabó cuarto, aseverando que “un par de vueltas más" y hubieran "estado ahí" y que "hay cosas que se pueden mejorar" y que saben "dónde hacerlo”.

El inglés, que estuvo incluso liderando la carrera en un lapso breve de la carrera, se mostró “contento en general”, ya que pasó del séptimo al cuarto puesto. "Voy a empujar el equipo en lo que necesite para conseguir esos ajustes que nos permitan mejorar”, apuntó.

Con respecto a la estrategia de paradas, en la que la escudería italiana apuró unas vueltas más a la hora de enfilar los boxes en la primera oportunidad, Hamilton afirmó: “a lo mejor podíamos parar antes, pero podíamos haber dado así una parada gratis. Seguramente lo analizaremos”. EFE

dhr/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Albares advierte del alza de los precios y de posible llegada de refugiados por la guerra

Infobae

Los mercados y el petróleo afrontan la segunda semana del conflicto en Oriente Medio

Infobae

'Un mapa para Palestina', un libro infantil para entender la historia del pueblo palestino

Infobae

Ley contra la multirreincidencia llega al Senado, donde PP y Vox buscan endurecer la norma

Infobae

25 años sin mili: del 'Cetme' a la ciberdefensa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así están las encuestas: victoria

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

Una madre dona su vivienda a su hijo de cuatro años y, cuando es mayor, intenta desalojarla: tras ser condenado por coacciones, la justicia le quita la casa

El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

La guerra en Irán, la última baza de Pedro Sánchez para aprobar un escudo social reforzado que rescate el tope al gas o la congelación de los alquileres

Lola Herrera se sincera en ‘Lo de Évole’: su voto al PSOE y los recuerdos con la familia Aznar

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”