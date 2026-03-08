Espana agencias

Goggia da vida a Robinson en la pugna por el Globo de Cristal de supergigante

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- La italiana Sofia Goggia desperdició este domingo la oportunidad de conquistar el Globo de Cristal de la Copa del Mundo en supergigante al quedar novena en la prueba disputada en la estación de Val di Fassa, en los Dolomitas, por lo que mantuvo con opciones a la neozelandesa Alice Robinson, que quedó cuarta.

La carrera la ganó la italiana Elena Curtoni, de 35 años, que dio la sorpresa ante las favoritas y obtuvo su cuarta victoria en la Copa del Mundo, la última en 2023, con un tiempo de 1:29.07, con 26 centésimas de ventaja sobre la noruega Kajsa Vickhoff Lie y 27 sobre Asja Zenere, también inesperada en el podio y que completó el doblete transalpino.

En cuarta posición, con el mismo tiempo, quedaron Robinson y la francesa Romane Miradoli.

Goggia salió conociendo el tiempo de la neozelandesa y sabedora de que su tercera victoria en el supergigante en esta temporada le hubiera servido para amarrar su primer Globo de Cristal en la especialidad a falta de la final que se disputará en Lillehammer (Noruega) dentro de dos semanas.

Sin embargo, la de Bérgamo, después de ir en tiempos de podio en los primeros tres tramos, rozó una de las puertas en el siguiente, lo que le alejó de la cabeza y se tuvo que conformar con el noveno puesto.

En la general, la italiana, de 33 años, queda con 449 puntos, 63 más que Robinson y 145 sobre la alemana Emma Aicher, quien se salió en una de las curvas y quedó descalificada.

La carrera tuvo entre sus alicientes la participación de la estadounidense Mikaela Shiffrin, la líder de la general de la Copa del Mundo, que no acostumbra a participar en pruebas de velocidad.

Shiffrin quedó en vigesimotercera posición, con lo que sumó ocho puntos para la general, en la que se distancia algo más de Aicher después de su descalificación en Val di Fassa.

La gran dominadora del esquí tiene 1.141 puntos, 125 más que la germana y 178 respecto a la suiza Camille Rast, quien no compite en supergigante.

Antes de las finales de Lillehamer, se disputarán el próximo fin de semana el gigante y el eslalon femeninos en Are (Suecia). EFE

