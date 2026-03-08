Espana agencias

Gallagher se reencuentra con el Atlético sin haber ganado aún con el Tottenham

Guardar

Londres, 8 mar (EFE).- Lo que parecía un buen movimiento en el mercado de invierno se ha convertido, por ahora, en una situación complicada para Conor Gallagher, ya que desde la llegada del centrocampista inglés el Tottenham Hotspur no ha logrado ganar en ninguno de los ocho partidos de la Premier League en los que ha participado.

La situación adquiere un matiz especial porque este martes el conjunto londinense se enfrentará al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo que supondrá el reencuentro de Gallagher con su antiguo equipo apenas unos meses después de su salida.

El centrocampista llegó al club londinense el pasado mes de enero procedente del Atlético en un traspaso cercano a los 35 millones de libras (unos 40 millones de euros) y con un contrato de cinco temporadas, sin embargo, pese a haber sido titular en siete de los ocho encuentros ligueros que ha disputado, solo ha logrado dos empates, una racha que mantiene al equipo al borde del descenso, con apenas un punto de ventaja sobre el West Ham United, que marca la zona roja de la clasificación.

Paradójicamente, el Tottenham sí logró dos victorias en este periodo, ambas en la Liga de Campeones, ante Borussia Dortmund y Eintracht Fráncfort, aunque el centrocampista no pudo disputar esos encuentros al no estar inscrito en la competición durante la fase de grupos. Para las eliminatorias sí está disponible.

El futbolista regresó a Inglaterra tras una temporada y media en el Atlético, donde disputó 77 partidos, marcó siete goles y repartió siete asistencias, aunque su etapa en el norte de Londres no ha comenzado como esperaba.

Gallagher aterrizó en el club cuando el banquillo todavía estaba ocupado por Thomas Frank, pero el técnico danés fue destituido pocas semanas después y su puesto lo ocupó el croata Igor Tudor, un cambio que coincidió con una racha muy negativa del equipo, que todavía no conoce la victoria en la Premier League en 2026.

En total, el centrocampista ha participado en ocho partidos ligueros con el Tottenham, con un balance de dos empates y seis derrotas que ha arrastrado al equipo hasta la decimosexta posición de la tabla.

En el plano individual, Gallagher, que ha aportado por el momento una asistencia, fue titular en siete de los ocho encuentros desde su llegada, mientras que en el duelo ante el Crystal Palace comenzó en el banquillo y entró en el minuto 53 tras la expulsión de Micky van de Ven, en un intento del equipo por recomponer el centro del campo.

Así, el centrocampista inglés llega al duelo europeo del martes frente a su antiguo equipo en uno de los momentos más complicados desde su llegada a Londres, todavía sin haber podido celebrar una victoria con la camiseta del Tottenham. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ezker Anitza-IU rechaza que el 'no a la guerra' sea un eslogan y cree que responde "al sentir mayoritario" en Euskadi

La dirigente de Ezker Anitza-IU defiende que el rechazo a los conflictos armados refleja la opinión predominante en la comunidad vasca, cuestiona a PNV y reclama abrir nuevamente la discusión sobre la pertenencia de España a la OTAN

Ezker Anitza-IU rechaza que el

Edna Imade y Lucía Corrales superan la resistencia de Ucrania al descanso (0-2)

Infobae

Klaebo no se cansa de vencer y logra su triunfo 111 en la Copa del Mundo

Infobae

Míchel: “Nos sigue faltando hacer más daño en el área rival”

Infobae

El Circuit Ricardo Tormo homenajea a Jaume Masià en el Racing Legends

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia anula el alquiler

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre perseguido en Austria por cometer una decena de atracos supermercados

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

ECONOMÍA

Renfe lanza una nueva página

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”