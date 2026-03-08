Galbiati: La mentalidad de los jugadores en la segunda parte ha sido clave

Vitoria, 8 mar (EFE).- El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, indicó que la mentalidad de sus jugadores en la segunda parte fue clave y bromeó al señalar que les tuvo que chillar mucho en el vestuario.

El italiano destacó que fue “un partido muy complicado”. “Habían preparado defensas en zona porque sabe que no tenemos tiempo para prepararlo pero lo hemos atacado bien”, explicó.

Dijo que fue “un desastre” la falta de comunicación en su equipo en la primera parte, pero puso en valor el cambio tras el descanso.

Subrayó la actuación y la mentalidad de Mamadi Diakité, así como a Eugene Omoruyi. “Estoy contento por Joksimovic porque entiende lo que necesita hacer para jugar con nosotros”, añadió.

“El equipo tenia que dar un paso adelante con energía y mentalidad y no es fácil cuando lo haces contra un defensa tan táctica”, reconoció el técnico azulgrana.

“La liga es dura pero tenemos el objetivo de entrar entre los cuatro primeros. Tengo confianza en el equipo, necesitamos de todos porque todos los partidos serán una batalla”, manifestó. EFE

jd/ism