Font promete duplicar los ingresos del fútbol femenino en el Barcelona

Barcelona, 8 mar (EFE).- El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha prometido este domingo, en un acto de campaña celebrado en las inmediaciones del Spotify Camp Nou, que duplicará los ingresos del equipo femenino de fútbol e impulsará la creación de equipo femeninos en todas las secciones del club si gana las elecciones del próximo 15 de marzo.

"Para 'Nosaltres' ('Nosotros', su plataforma electoral), la diversidad y la inclusión son valores fundamentales del sueño que tenemos para el club. El Barça en femenino es un pilar claro de este Barça del futuro que será una realidad a partir del 16 de julio", ha argumentado el empresario.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Font ha expuesto su proyecto para convertir al Barcelona en "el primer gran club polideportivo del mundo" y que éste sea "un eje estratégico" de la entidad.

En el fútbol femenino, el objetivo de la candidatura es duplicar los ingresos durante los próximos cinco años mediante el desarrollo comercial, la explotación de contenidos audiovisuales y las experiencias durante los días de partido.

Font se ha comprometido a "extender el éxito del fútbol femenino a todas las secciones", creando equipos femeninos en todos los deportes en los que compite el Barça, y ha recordado que su junta directiva contará por primera vez con cuatro mujeres, casi un 30% del total: Gemma Amat, Joana Barbany, Paola Masfurroll y Maria Teresa Andreu.

"Es el momento de apostar por un Barça en femenino: más plural, más diverso e inclusivo. Y ser más que un club también significa asumir compromisos claros, porque el futuro del Barça, como el de la sociedad, no debe esperar", ha afirmado Barbany, quien ha destacado que "el Barça tiene la fuerza para convertir el deporte en una herramienta de transformación social".

Paralelamente, el Barcelona ha presentado este domingo la campaña 'La igualdad crea valor', una iniciativa que pretende visibilizar y reconocer el papel de las mujeres que trabajan en la entidad, y subrayar la igualdad como uno de los pilares que definen la identidad del club.

La acción principal de la campaña es el audiovisual 'Mujeres de Club', que muestra el rol de diversas mujeres que trabajan en el Barcelona y cuenta con la participación de jugadores y jugadoras de los dos primeros equipos de fútbol. EFE