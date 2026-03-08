Espana agencias

Font promete duplicar los ingresos del fútbol femenino en el Barcelona

Guardar

Barcelona, 8 mar (EFE).- El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha prometido este domingo, en un acto de campaña celebrado en las inmediaciones del Spotify Camp Nou, que duplicará los ingresos del equipo femenino de fútbol e impulsará la creación de equipo femeninos en todas las secciones del club si gana las elecciones del próximo 15 de marzo.

"Para 'Nosaltres' ('Nosotros', su plataforma electoral), la diversidad y la inclusión son valores fundamentales del sueño que tenemos para el club. El Barça en femenino es un pilar claro de este Barça del futuro que será una realidad a partir del 16 de julio", ha argumentado el empresario.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Font ha expuesto su proyecto para convertir al Barcelona en "el primer gran club polideportivo del mundo" y que éste sea "un eje estratégico" de la entidad.

En el fútbol femenino, el objetivo de la candidatura es duplicar los ingresos durante los próximos cinco años mediante el desarrollo comercial, la explotación de contenidos audiovisuales y las experiencias durante los días de partido.

Font se ha comprometido a "extender el éxito del fútbol femenino a todas las secciones", creando equipos femeninos en todos los deportes en los que compite el Barça, y ha recordado que su junta directiva contará por primera vez con cuatro mujeres, casi un 30% del total: Gemma Amat, Joana Barbany, Paola Masfurroll y Maria Teresa Andreu.

"Es el momento de apostar por un Barça en femenino: más plural, más diverso e inclusivo. Y ser más que un club también significa asumir compromisos claros, porque el futuro del Barça, como el de la sociedad, no debe esperar", ha afirmado Barbany, quien ha destacado que "el Barça tiene la fuerza para convertir el deporte en una herramienta de transformación social".

Paralelamente, el Barcelona ha presentado este domingo la campaña 'La igualdad crea valor', una iniciativa que pretende visibilizar y reconocer el papel de las mujeres que trabajan en la entidad, y subrayar la igualdad como uno de los pilares que definen la identidad del club.

La acción principal de la campaña es el audiovisual 'Mujeres de Club', que muestra el rol de diversas mujeres que trabajan en el Barcelona y cuenta con la participación de jugadores y jugadoras de los dos primeros equipos de fútbol. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Perugorría y Mirtha Ibarra llevan a Málaga 'Neurótica anónima', un canto al cine cubano

Infobae

Aznar presenta las memorias de Mayor Oreja coincidiendo con el aniversario del atentado y en plena guerra de Irán

Aznar presenta las memorias de

David García y Adrián Nieto se cuelgan sendos bronces en -66kg en Linz

Infobae

1-2. El Como otea la 'Champions'

Infobae

El español Eguibar, octavo en Erzurum (Turquía), donde se impone el francés Chollet

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite la concejala del PP

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

Un camarero condenado a no trabajar durante dos años y pagar 2.000 euros a una pareja de lesbianas a las que se negó a atender: “Yo elijo a quien sirvo”

ECONOMÍA

La guerra en Irán aumentará

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”