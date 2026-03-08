Espana agencias

Feijóo propondrá un "plan de emergencia energética" frente a los "eslóganes" de Sánchez

Tordesillas (Valladolid), 08 mar (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo que su partido ultima un "plan de emergencia energética" para intentar proteger a familias, trabajadores, empresas y autónomos de la "pésima política internacional" de "eslóganes" y peleas del presidente Pedro Sánchez.

En un mitin del PP en el municipio vallisoletano de Tordesillas, dentro de la campaña electoral de Castilla y León, Feijóo ha asegurado que el PP presentará esta batería de medidas "de forma inmediata", frente a un Sánchez a quien no se le paga por "pelearse con los aliados" ni por tener "pataletas". EFE

