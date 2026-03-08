Espana agencias

Fallece un varón de 86 años en el incendio de su vivienda en Higuera de Llerena (Badajoz)

Mérida, 8 mar (EFE).- Un hombre de 86 años ha fallecido este domingo por intoxicación de dióxido de carbono debido al incendio de su vivienda en Higuera de Llerena (Badajoz), según ha informado el Centro de Emergencias 112 Extremadura.

El incidente, del que no han trascendido las causas, se ha producido en torno a las 8:00 horas en dicho municipio pacense donde los servicios de emergencias encontraron al varón muerto.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos provinciales del CPEI, Guardia Civil y personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES). EFE

