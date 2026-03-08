Fallece de Vicente Paniagua, una de las grandes leyendas del Real Madrid

Madrid, 8 mar (EFE).- Vicente Paniagua, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto europeo, falleció el sábado a los 78 años, informa el club blanco, que expresar "sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos".

Vicente Paniagua defendió la camiseta del Real Madrid durante 11 temporadas, desde 1966 hasta 1977. En ese tiempo ganó 21 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 10 Ligas y 7 Copas de España. Además, fue internacional con España.

En los últimos años, ha estado vinculado al Real Madrid como comentarista de los partidos del equipo de baloncesto en Realmadrid TV. EFE