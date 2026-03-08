España disputará en Vancouver (Canadá) su primera semifinal de la temporada

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- Las victorias contra Nueva Zelanda (12-10) y Gran Bretaña (10-0) han clasificado a la selección española de rugby 7 para su primera semifinal de la temporada en Vancouver (Canadá), donde se celebra el quinto y penúltimo torneo de la fase regular de las Series Mundiales.

España ha sido segunda del grupo A tras Sudáfrica, frente a la que perdió su segundo partido por 7-28, y se medirá con Fiyi, líder de la clasificación, en la semifinal de este domingo a las 20:58 (hora peninsular española).

Nueva Zelanda fue el primer rival de España en el BC Place, en un encuentro que los oceánicos dominaban al descanso por 0-10 gracias a los ensayos posados por Kitiona Vai, servido con un fabuloso pase por la espalda de Tone Ngshiu tras una 'touche' mal lanzada por Pol Pla, y Regan Ware.

Pla se rehizo al comienzo del segundo tiempo, cuando sacó con celeridad una falta en su propia zona de veintidós, avanzó 60 metros y encontró el apoyo de Jaime Manteca, quien hizo llegar el oval al extremo opuesto, donde Tobías Sainz-Trápaga y Manu Moreno negociaron un dos contra dos de libro culminado por el delantero sevillano.

El propio Moreno robó el saque de centro y Eduardo López hizo la segunda marca española, a la que Manteca añadió los dos puntos a la postre decisivos de la conversión (12-10), puesto que los 'Leones' supieron defender el par de unidades de renta en una larga última posesión bien administrada por Roberto Ponce.

La exclusión de Manteca por palmear el balón hacia delante obligó a España a defender toda la primera mitad ante Sudáfrica, que se estampó en tres ocasiones contra los placajes de los 'Leones', hasta que Ronald Brown abrió el marcador al borde del descanso con una incursión en solitario desde la base de la melé (0-7).

Sebastian Jobb plantó el segundo ensayo de los 'Blitzbokke' nada más empezar la segunda parte y las marcas sucesivas de Shilton Van Wyk y Tristan Leyds agravaron la derrota que maquilló, en el último minuto, Jeremy Trevithick con una acción personal en la que desbordó a toda la defensa sudafricana (7-28).

Trevithick, ala marbellí de origen inglés, decantó el encuentro contra Gran Bretaña con dos ensayos idénticos, uno en cada parte, posados junto al banderín tras sendos ataques en primera fase (0-10) y dejó la clasificación de España para las semifinales a expensas de que Nueva Zelanda no le ganase a Sudáfrica.

Los sudafricanos no fallaron, ya que se impusieron por un ajustado 17-12 y se clasificaron como primeros de grupo para jugar la semifinal frente a Australia, mientras que Fiyi y España contenderán por la otra plaza de finalista. EFE

