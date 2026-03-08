Espana agencias

Encuentran el cadáver de un joven migrante en aguas del interior del puerto de Ceuta

Ceuta, 8 mar (EFE).- La Guardia Civil ha recuperado este domingo el cadáver de un joven migrante de origen marroquí en aguas del puerto de Ceuta, según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado.

En un principio se barajó la posibilidad de que se tratara de un menor por su aspecto físico, lo cual se ha descartado.

Este hallazgo se ha producido sobre las 18:00 horas de este domingo en la zona de poniente del Muelle de España.

El cadáver estaba en el mar y fue rescatado del agua por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Se trata de un joven que llevaba ropa de calle, concretamente un chandal, y que presuntamente habría fallecido ahogado.

El aspecto físico del fallecido hizo dudar de si se trataba de un menor de edad, algo que fue descartado horas después por el médico forense.

Se desconoce si el joven migrante de nacionalidad marroquí pudo caer al agua de forma accidental o bien lo hizo cuando pretendía entrar en alguno de los barcos que están atracados en el puerto ceutí.

Se trata del noveno cadáver de un migrante localizado este año en el litoral de Ceuta, el primero hallado en el presente mes de marzo. EFE

