Encuentra: Me voy jodido, pero orgulloso del equipo

Vitoria, 8 mar (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, reconoció que se va “jodido” tras perder ante el Kosner Baskonia, “pero orgulloso” de su equipo, y añadió que tuvieron el partido “muy cerca”.

“Hemos hecho muchas cosas bien y quiero ser positivo”, remarcó en sala de prensa. “Estábamos cómodos en el partido, pero los tiros libres y liberados fallados o conceder tiros libres al rival nos han penalizado”, explicó.

No estuvo de acuerdo con el criterio arbitral en la pintura y apuntó que hubo “faltas tiquismiquis” que perjudicaron a su equipo porque el Baskonia tiene más físico.

Encuentra valoró positivamente el debut de Dani Pérez. “Ha hecho un partido muy serio con pocos entrenamientos. Nos ha ayudado mucho su llegada y también a mí como entrenador porque es tener un cerebro en la pista”, destacó. EFE

