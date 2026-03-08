Espana agencias

Emilio Redondo, el ingeniero agrónomo del snowboard

Guardar

David Ramiro

Cortina d'Ampezzo, 8 mar (EFE).- Emilio Redondo nunca olvidará este 8 de marzo de 2026, día en que debutó en los Juegos Paralímpicos en Cortina d'Ampezzo en la disciplina de snowboard cross. Igual que tampoco olvidará aquel 20 de julio de 2020, cuando con veinte años su vida cambió para siempre con un accidente de moto que le hizo perder el pie izquierdo.

Villacañas, a unos 56 kilómetros de Toledo y a poco más de 100 de Madrid, es el refugio de Emilio Redondo. Su historia está ligada al municipio toledano. Allí creció y allí también su vida cambió para siempre, en todos los sentidos, tras un accidente de moto que se produjo cuando volvía de trabajar en los terrenos agrícolas de su familia, dedicados al cultivo de pistachos, almendros y olivos.

Un coche, que iba a unos 50 kilómetros por hora, intentó girar, invadió su carril y sufrió un accidente. Fue trasladado al hospital de Toledo, le operaron de las dolencias en la tibia y el peroné pero fue imposible salvar el pie izquierdo.

A partir de ahí comenzó una nueva vida, distinta, que se inició con un exhaustivo proceso de recuperación y adaptación al uso de una prótesis. En una ortopedia, al manifestar que quería hacer deporte, esos azares del destino le llevaron a Jaime Hernández, entrenador de su ahora compañera de selección paralímpica Audrey Pascual, y la Fundación También, cuna de talentos pero, sobre todo, de formación de personas a través de la practica deportiva.

Tres meses después, Emilio, que antes de la pandemia ya se había subido a una tabla de snow con amigos en Sierra Nevada, volvió a subirse a una en la pista interior de Intu Xanadú, en la localidad madrileña de Arroyomolinos. Ahora la situación era distinta. La estabilidad no pasaba solo por el equilibro de los dos pies sino que uno había sido sustituido por una prótesis.

Con el paso del tiempo, Emilio se fue encontrando seguro sobre la tabla y empezó a plantearse competir en serio. En 2022 debutó internacionalmente en la Copa de Europa de Landgraaf (Países Bajos) con dos séptimos puestos.

El paso por la estructura del Centro de Deportes de Invierno Adaptado (CDIA) también le ayudó y acabó progresando con resultados. Disputó el Mundial de La Molina, en su regreso a la Copa de Europa de Landgraaf ganó un bronce en banked slalom y en 2025 ganó la general de la Copa de Europa antes de un top 8 en Estados Unidos esta temporada, también en banked.

En su debut en los Juegos, Emilio quedó emparejado en cuartos de final con el surcoreano Jeyhuk Lee, el chino Qi Sun y el japonés Keiji Okamoto. Quedó cuarto y, al no acabar entre los dos primeros, no accedió a semifinales.

"Estoy entre contento y con ganas de volverlo a intentar. Esperaba meterme en semifinales y hacer una bajada épica pero a veces no salen las cosas como uno quiere. La próxima vez llegaremos mejor y me meteré en semis y en una final", dijo el toledano, tras su debut en los Juegos sobre una de las pistas de snow de Cortina d'Ampezzo.

Aquejado de una lesión en un hombro, y tras hacerse daño en un tobillo en la última Copa del Mundo, "no" ha llegado al "cien por cien" a los Juegos, algo que no le impedirá volver a competir dentro de unos días en la prueba de banked slalom en Italia.

"Espero que la próxima salga mejor. En la pista, los primeros días había mucha adrenalina, más saltos. Han hecho una pista bastante fácil pero los que llegan con más experiencia saben apretar más que yo. No había posibilidades de caída y me ha perjudicado. Es la primera experiencia paralímpica y hay que volver más fuerte. Me veo bien, con fuerza", subrayó.

Emilio Redondo es miembro del equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno y entrena habitualmente en la estación gerundense de La Molina. Sus sueños le trajeron hasta Cortina d'Ampezzo. Ahora queda refrendarlo con una buena actuación aunque el éxito, que es la clasificación, está más que cumplido. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Confirmada la condena a 15 años de cárcel a un padre que agredió sexualmente a su hija con discapacidad

Infobae

Confirman los 30,5 años de prisión para los hermanos que violaron y secuestraron a una mujer en Autilla (Palencia)

Infobae

Vox desdeña la intención de Ortega Smith de llevar su expulsión a los tribunales: "Fantástico, que se ponga a la cola"

Vox desdeña la intención de

El Año Averroes busca resaltar la dimensión internacional del filósofo cordobés

Infobae

Aterriza en Omán un tercer avión del Ejército del Aire para evacuar a civiles de Oriente Próximo

Aterriza en Omán un tercer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil se queja

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Max Verstappen correrá las 24

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”