ElPozo Murcia sufre para aumentar la ventaja en el liderato con su triunfo en Córdoba

Redacción deportes, 8 mar (EFE).-ElPozo Murcia Costa Cálida sufrió más de lo esperado para reforzar su liderato este domingo tras imponerse por 1-2 al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, en un encuentro muy competido en el que los murcianos estuvieron cerca de ver escaparse una ventaja que parecía encarrilar el partido.

El conjunto dirigido por Josan González logró finalmente tres puntos de enorme valor que le permiten ampliar momentáneamente las diferencias en la cabeza de la clasificación de la Primera División de fútbol sala. ElPozo sale así reforzado de su visita a Andalucía y lanza un aviso a sus perseguidores, especialmente al Barça, que disputará su partido correspondiente a esta jornada el próximo 31 de marzo.

El cuadro murciano firmó una primera mitad seria y logró golpear en momentos clave. Marcel abrió el marcador y Rafa Santos amplió la ventaja, colocando el 0-2 que parecía encarrilar el encuentro para los visitantes. Con esa renta, ElPozo dio la sensación de tener el partido bajo control ante un Córdoba que trataba de reaccionar pero encontraba dificultades para generar peligro claro.

Sin embargo, el choque cambió de guion tras el descanso. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad dio un paso adelante y consiguió meterse de lleno en el partido gracias al tanto de Dani Fernández, que recortó distancias y devolvió la emoción al marcador con el 1-2.

A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en un intercambio de ocasiones y tensión. ElPozo tuvo oportunidades para sentenciar, pero se encontró con un inspirado Edu bajo palos. El guardameta del conjunto cordobés evitó el tercero con intervenciones de mérito, especialmente ante Pescio y Zequi, que dispusieron de claras opciones prácticamente en solitario.

El conjunto local también rozó el empate en varias acciones de peligro. La más clara llegó en un remate final del gaditano Zequi que se estrelló en el poste, un aviso serio para los murcianos, que tuvieron que emplearse a fondo para defender su mínima ventaja en los últimos minutos.

Con sufrimiento y sin margen para el error, ElPozo resistió el empuje final del Córdoba y acabó llevándose una victoria de enorme valor. Los tres puntos permiten a los murcianos ampliar provisionalmente su ventaja al frente de la tabla y reforzar su candidatura al liderato, aunque el calendario todavía reserva partidos clave para sus principales rivales.

De esta forma, ElPozo Murcia Costa Cálida sale reforzado de una jornada exigente, en la que tuvo que trabajar hasta el último instante para asegurar un triunfo que le permite seguir marcando el ritmo en la lucha por la primera posición de la Liga. EFE

