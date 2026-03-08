El Wolfsburgo destituye a Bauer como entrenador en plena lucha para evitar el descenso

Berlín, 8 mar (EFE).- El Wolfsburgo anunció este domingo la destitución con efecto inmediato de Daniel Bauer como entrenador del club de la Bundesliga y de Peter Christiansen como gestor deportivo en plena lucha por evitar el descenso a segunda tras perder el sábado por 1-2 en casa contra el Hamburgo y después de nueve derrotas en quince encuentros.

"Esta decisión ha sido todo menos fácil para nosotros. Esperábamos lograr juntos el giro. Tras analizar la situación en su conjunto, hemos llegado a la conclusión de que debemos dar un nuevo impulso al equipo para lograr la permanencia", subrayó el director deportivo del Wolfsburgo, Pirmin Schwegler, en un comunicado.

Expresó el agradecimiento del club a Bauer por su compromiso con los jugadores profesionales, pero también por su larga trayectoria como entrenador en la academia del Wolfgsburgo.

El club informará próximamente sobre quién sucederá a Bauer, de 43 años, como técnico del Wolfsburgo, puesto para el que, según los medios, Dieter Hecking, que ya había entrenado anteriormente al equipo, es el favorito.

Bauer asumió el cargo de entrenador jefe en noviembre del año pasado en sustitución inicialmente de forma interina de Paul Simonis, antes de ser nombrado oficialmente en el cargo en diciembre.

En tanto, el consejo de administración del Wolfsburg informó del relevo anoche de Christiansen, de 51 años, de sus funciones como gestor deportivo, cargo que ocupaba desde el verano de 2024.

"Agradecemos a Peter su gran compromiso con el Wolfsburg. Como gestor deportivo, gestionó con éxito la reestructuración personal en el fútbol femenino junto con nuestra dirección deportiva. Lamentablemente, en el fútbol masculino no se obtuvieron los resultados deportivos esperados. Por eso hemos decidido poner fin a nuestra colaboración con él", explicó el presidente del consejo de administración del club, Sebastian Rudolph.

En el puesto 17 de la clasificación, el Wolfsburgo se enfrenta a su primer descenso a segunda desde su ascenso en 1997. EFE