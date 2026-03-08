El VRAC arrebata el liderato al Recoletas Burgos

Madrid, 8 mar (EFE).- El VRAC Quesos Entrepinares se situó como líder del grupo por el título de la División de Honor de rugby tras vencer en el campo del Liceo Francés (22-30) en la primera jornada de la segunda fase y empatar el Recoletas Burgos en el feudo del Silicius Alcobendas (33-33).

El equipo vallisoletano encabeza hora la tabla con 43 puntos, uno más que el burgalés, mientras que el conjunto madrileño es tercero a diez.

Los ensayos de Pedro Cané, Giorgi Turabelidze y David Gallego y los lanzamientos a palos de Baltazar Taibo acabaron con la resistencia del conjunto liceista en su campo del Ramón Urtubi, donde fraguó su acceso a los mejores del campeonato.

Mientras tanto, el Recoletas Burgos salvó un empate en Las Terrazas de Alcobendas cuanto tenía el partido perdido. Un ensayo de Facundo José Sacovechi, convertido por Santiago Mansilla, y un golpe de castigo de este último en los minutos finales le permitieron evitar la derrota.

En el otro partido del grupo A, el Complutense Cisneros también ganó como visitante al Huesitos La Vila por 14-37.

En el grupo B, el Inexo El Salvador venció a la UE Santboiana por 27-26 y el Barça al AMPO Ordizia por 32-25. EFE