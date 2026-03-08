El San Luis justifica la agresión de un jugador a un árbitro y la RFEF lo condena

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- José Guillermo Álvarez Esteban, jugador del CD San Luis, agredió al árbitro del encuentro de su equipo contra el Llanera B, de Tercera Asturfútbol, octava división del fútbol español, y su club no condenó los hechos, lo que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) definió como "inadmisible".

José Antonio Berdasco González, el colegiado del encuentro, señaló un penalti a favor del equipo local en el minuto 77, con 2-2 en el marcador, y entonces se produjo la agresión, que terminó con el árbitro cayendo al suelo. Álvarez Esteban fue expulsado con tarjeta roja directa.

El San Luis, en un comunicado oficial, defendió a su jugador: "Desde el Club Deportivo San Luis NO condenamos la agresión al árbitro por parte de nuestro jugador n.º 4 dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro de hoy propician este tipo de comportamientos. Apoyamos a nuestro jugador, el cual es una pieza fundamental del club y por ende no será apartado".

La RFEF respondió a ese comunicado con otro en el que califica el hecho de "inadmisible". "El Comité Técnico de Árbitros condena y muestra su absoluta repulsa contra la agresión sufrida por el colegiado José Antonio Berdasco. El hecho en sí es inadmisible, como también lo es la posterior reacción del club agresor", destacó.

"El CTA muestra su total apoyo al árbitro agredido y se pone a su disposición ante cualquier necesidad. La figura del árbitro merece el máximo respeto y protección como parte esencial del juego y de los valores de nuestro deporte", concluyó.

La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) se sumó a la condena, calificando la actuación del CD San Luis de "grave irresponsabilidad". "La RFFPA y su CTA han condenado, condenan y condenarán cualquier acto de violencia física y verbal ejercida sobre cualquier actor participante en nuestro deporte", señaló.

"Lo que resulta alarmante y de una enorme irresponsabilidad llega con el comunicado posterior del CD San Luis de La Nueva. El conjunto langreano asegura en el comunicado que 'no condena la agresión'. Observamos con perplejidad cómo uno de nuestros clubes justifica y jalea un acto violento, lo que va directamente contra el espíritu y la ética del deporte", añadió.

"Consideramos muy grave que un club incite y legitime la violencia contra los árbitros. El mensaje que se transmite es profundamente preocupante y puede contribuir a normalizar la violencia contra árbitros. Los servicios jurídicos de la RFFPA ya tienen conocimiento del hecho y emprenderán aquellas medidas legales que consideren oportunas", sentenció. EFE