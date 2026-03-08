El Racing agranda su liderato, el Zaragoza renace en el descenso

Madrid, 8 mar (EFE).- El expresivo 4-3 del Racing de Santander al Córdoba aceleró aún más su recorrido hacia el ascenso directo, entre las derrotas del Castellón y del Deportivo de La Coruña y a la espera del encuentro este lunes del Almería, que cerrará una jornada con 19 goles en tres partidos y que reanimó al Zaragoza en la zona de descenso.

No sólo fue el abultado marcador en El Sardinero, sino también el empate a tres entre el Málaga y el Valladolid en La Rosaleda y el 4-2 de la Real Sociedad B al Castellón para concentrar tal cantidad de tantos en sólo tres escenarios. También hubo un 4-0 de Las Palmas al Ceuta. En el lado opuesto, el empate sin goles entre el Huesca y el Albacete.

El Racing terminó el partido apurado, consciente del valor de su victoria, apagada la rebelión inicial del Córdoba, por delante en el marcador apenas minuto y medio, cuando Trilli anotó el 0-1 en el 15 y Andrés Martín, máximo goleador de la categoría con 15 aciertos, igualado con Sergio Arribas, del Almería, niveló el duelo instantes después, en el 16.

Ya en el inicio del segundo tiempo, Manu Hernando e Íñigo Vicente marcaron el 2-1 y el 3-1. No fue definitivo del todo. Isma Ruiz amenazó el triunfo con el 3-2, Andrés Martín lo replicó con el 4-1 en el 69, pero el 4-3 de Adilson Mendes disparó la tensión y la incertidumbre, finalizada con el pitido final del árbitro tras ocho minutos de añadido.

La jornada ha sido tremendamente productiva para el Racing. Ya son siete puntos de ventaja dentro del ascenso directo. Una distancia considerable. Y al menos cuatro en la cima de la tabla, siempre que al Almería gane este lunes a la Cultural Leonesa. De momento, el conjunto andaluz está a siete puntos, la misma lejanía a la que se han quedado el Castellón y el Deportivo de La Coruña.

La derrota un día antes del Castellón amplificó la magnitud de su victoria. El segundo de la tabla al inicio de la jornada cayó con la Real Sociedad B por 4-2. En el minuto 2 ya perdía por 1-0, en el 6 por 2-1 y, aunque empató en el 24, luego recibió el 3-2 y el 4-2 en la segunda parte. Un punto de los nueve últimos. Un aviso más que serio.

Aún creció todavía más su valor por el revés del Deportivo de La Coruña en el siguiente encuentro de esta jornada, cuando el Granada tomó ventaja sobre el descenso con su victoria por 0-2 en Riazor. José Arnáiz y Jorge Pascual anotaron los goles, uno en cada tiempo, tras dos derrotas consecutivas. El equipo gallego encadenaba dos triunfos.

Las seis primeras plazas, que dan derecho a jugar por el ascenso al final de la competición, las completan Las Palmas, quinta con su triunfo por 4-0 sobre el Ceuta, inamovible de esa zona desde la séptima cita e invicta en las últimas seis jornadas, y el Málaga, que queda sexto por su empate a última hora en casa contra el Valladolid.

El equipo andaluz perdió dos puntos. Su 3-0 a favor, en el inicio de la segunda parte, con los tantos de Chupe, por dos veces, y Dotor, lo niveló su adversario por medio de Peter, un gol en propia puerta de Chupe y el 3-3 final de Juanmi Latasa en el minuto 92. Un punto de vida para el Valladolid, dos por encima del descenso, y un paso atrás local.

El Burgos insiste en su presión sobre las posiciones de promoción. Su victoria en el duelo de rivalidad con el Mirandés por 2-0, con los goles de David González y Francisco José Sánchez, ‘Curro’, fue su segundo triunfo seguido. También un impulso en la persecución de la sexta plaza, de la que todavía lo separan dos puntos.

A seis puntos del ‘play off’ se alejó el Sporting de Gijón, derrotado con un gol en propia puerta en los instantes finales en Andorra (1-0), que da un paso clave para la tranquilidad en la clasificación, con siete puntos de ventaja sobre el Huesca, que marca el descenso. Su empate sin goles con el Albacete lo mantiene el cuarto por abajo de la tabla, cuatro puntos por delante de la Cultural Leonesa, que juega este lunes en Almería.

Cuatro puntos de ventaja sobre el Huesca tiene el Leganés, derrotado 0-1 en Butarque por el Eibar, que olvida el descenso y apunta hacia arriba, con cinco victorias en las últimas siete jornadas, en las que sólo le ganó el Deportivo de La Coruña por 1-0. El gol de la victoria de este domingo lo anotó Peru Nolaskoain. Aun así, el equipo vasco está a siete puntos de la sexta posición.

El Zaragoza venció después de siete jornadas. Únicamente su sexto triunfo de la campaña, justo después de la destitución de Rubén Sellés, con David Navarro como interino, el cuarto entrenador del curso. Lo hizo por 0-1 en Cádiz, con el gol de Kenan Kodro; provocó el reemplazo de Gaizka Garitano y puso al club amarillo a cuatro puntos del descenso, en el que persiste el equipo maño, pero con una fe renovada.

A falta de trece jornadas, entre los últimos cuatro puestos que van directos a Primera RFEF desde la quinta cita del campeonato de forma inalterable, salió del último puesto, al que cayó el Mirandés, y se situó a cinco puntos de la permanencia. La tarea aún es complicada, vista su trayectoria hasta entonces, pero menos que hace una semana.

id/apa