El 'olímpico navarro' Perathoner consigue el oro paralímpico en snowboard

David Ramiro

Cortina d'Ampezzo, 8 mar (EFE).- Cinco años después de una caída que le detrozó la rodilla izquierda, cuando estaba preparando los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, los que iban a sus terceros, Emanuel Perathoner, afincado en Pamplona y casado con una española, logró la medalla de oro en snowboard cross en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en los que ejerció de anfitrión con la afición italiana animándole.

La vida de Perathoner cambió el 14 de enero de 2021. Ese día, mientras entrenaba, sufrió una caída que le lesionó de gravedad la rodilla izquierda hasta el punto que, en los siguientes meses, pasó por cuatro operaciones. No tuvo solución y tuvo que ser reemplazada por completo, pasando a utilizar, de por vida, una prótesis.

El sueño olímpico, ése que le había llevado a dos Juegos antes, en Sochi 2014, aunque finalmente no compitió por lesión de última hora en Rusia, y PyeongChang 2018, había terminado.

Ahora empezaba uno nuevo e inesperado: el sueño paralímpico. Con un año por delante intentó clasificarse para los Juegos de Pekín 2022, aquellos marcados por la pandemia que tuvieron un sabor descafeinado por la ausencia de público.

No consiguió ese precipitado reto porque la realidad se impuso. Con una prótesis nueva y una adaptación a las muletas para volver a andar, el proceso no iba a ser tan sencillo como esperaba.

Ese sueño lo empezó a cincelar en septiembre de 2022, cuando se subió de nuevo a una tabla de snow tras un viaje con unos antiguos compañeros a Bolzano (Italia). Como si de un joven aprendiz se tratase, aprendió a esquiar con la prótesis y con la propia reducción de movilidad por la discapacidad.

Su progresión le llevó poco a poco a ir acumulando podios en pruebas de la Copa de Europa y del Mundo hasta llegar a ganar Globos de Cristal y tres medallas de oro en Mundiales. Con esas credenciales se presentó en la pista de snow de Cortina d'Ampezzo y, ante la afición transalpina, no defraudó. Se llevó el oro en la modalidad cross, categoría SB-LL2 de discapacitados físicos, por delante del australiano Ben Tudhope y el surcoreano Jehyuk Lee, que le acompañaron en el podio.

"Estoy súper feliz de traer a casa la medalla de oro en mi país. Está tan cerca de mi ciudad que hacerlo delante de mi familia fue lo mejor. Escuché a toda la multitud animándonos a los deportistas y creo que ese fue el momento más emotivo”, dijo al terminar la prueba Perathoner, cuyo arraigo también le une a España. Vive en Pamplona y se casó en Panticosa con una mujer española.

"Todo el trabajo que hice, todos los viajes, todo el tiempo fuera de casa, valió totalmente la pena por este momento. Estoy muy feliz y muy afortunado por esta nueva oportunidad de la vida que estoy viviendo", confesó.

El 14 de marzo, en banked slalom, Perathoner espera volver a subir al podio y ver la bandera italiana ondeando al cielo de los Dolomitas, un escenario imponente que muestra una fotografía difícil de olvidar. EFE