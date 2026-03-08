Espana agencias

El neerlandés Herlings manda en Bariloche y Rubén Fernández octavo

Guardar

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El neerlandés Jeffrey Herlings (Honda) es el primer líder de la categoría reina del Mundial de motocross (MXGP), al ganar este domingo la prueba inaugural en el circuito de Bariloche (Argentina), donde el español Rubén Fernández (Honda) acabó en la octava plaza.

Herlings, dos veces campeón mundial (2018 y 2021), se impuso en las dos mangas disputadas, en la primera por delante del francés Tom Vialle (Honda) y en la segunda con el defensor del título, el también galo Romain Febvre (Kawasaki) a su estela.

De esta forma, el neerlandés lidera la clasificación con 50 puntos y con una actuación sólida, lejos de la irregularidad de las últimas campañas, manda un aviso a sus rivales. Aventajó a Vialle en la primera carrera en 3.450 y a Febvre en la segunda en 4.674.

En la clasificación general está empatado por Vialle, ya que fue el más rápido en la carrera de clasificación del sábado, a dos puntos está Febvre, a ocho el belga Lucas Coenen (KTM) y a catorce el esloveno Tim Gajser (Yamaha), otro multicampeón mundial.

Rubén Fernández fue de menos a más. Acabó décimo en la manga inicial y fue quinto en la segunda. Concluyó en la octava plaza del Gran Premio, lo que le sitúa en la tabla del campeonato con 32 puntos.

El también español Oriol Oliver (KTM) firmó un decimocuarto y un decimosexto puesto, lo que le concede doce puntos.

La segunda prueba del Mundial será el Gran Premio de Andalucía, que se disputará el próximo día 22 en Almonte (Huelva). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Castillo gana en Puerto Rico su primer título PGA Tour y Chacarra debuta con -9

Infobae

Manzanares cortó una oreja en tarde desilusionante en Olivenza

Infobae

El San Luis justifica la agresión de un jugador a un árbitro y la RFEF lo condena

Infobae

Dudú, con posible rotura del tendón de Aquiles, enciende las alarmas en el Jaén FS

Infobae

Lakovic: “Ha sido un partidazo que se lo pudo llevar cualquiera”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario general de las

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”