El Gobierno Vasco llama a dar más espacio a la igualdad ante los intentos de estrecharla

Bilbao, 8 mar (EFE).- El Gobierno Vasco ha realizado un llamamiento este 8M, Día Internacional de la Mujer, a dar más espacio a la igualdad en todos los ámbitos ante la existencia de un "intento real de estrechar el camino" para lograrla.

En una declaración con motivo del 8 de Marzo, el Gobierno Vasco ratifica su compromiso con las políticas de igualdad de mujeres y hombres y hace suyo el lema 'Dale espacio a la igualdad' impulsado por todas las instituciones vascas.

Advierte el Ejecutivo autónomo de que pese a los avances habidos, la igualdad "no es un logro garantizado, sino un espacio que debemos cuidar, proteger y ensanchar cada día".

A su juicio hay que hacerlo especialmente en el momento actual, en el que "renacen discursos que creíamos superados, alentados por una reacción de la ultraderecha que niega la desigualdad de mujeres y hombres, banaliza la violencia contra las mujeres y desprecia el feminismo y las políticas de igualdad".

Ante ello, aboga por dar espacio a la igualdad "aplicando planes de igualdad en las empresas y avanzando hacia la igualdad salarial, apostando por la coeducación en las aulas para educar sin roles de género limitantes, repartiendo las tareas y los cuidados de manera equitativa, denunciando los discursos de odio y desinformación, apostando por una sociedad libre de violencia contra las mujeres, e incorporando la perspectiva de género en cada plan, cada actuación, cada decisión política". EFE

