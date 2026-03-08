Espana agencias

El español Egoitz Bijueska, campeón mundial de park con 15 años

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El español Egoitz Bijueska, de tan solo 15 años, se ha proclamado campeón de park en los Mundiales de skateboarding que se han disputado en Sao Paulo gracias a una última tanda espectacular con la que acabó con las ilusiones del brasileño Kalani Konig, que acababa de arrebatarle el liderato.

El bilbaíno, que accedió a la final con la tercera mejor nota de la semifinal tras los brasileños Luigi Cini y el propio Konig, se situó en cabeza en la lucha definitiva tras la segunda tanda, en la que recibió una puntuación de 92.28.

Konig, que registró 91.66, pareció dar el golpe definitivo en la cuarta y última tanda con 94.80 para delirio de los espectadores. Solo quedaba salir Bijueska, líder del ránking mundial de esta especialidad, que pese a la enorme presión y a su juventud protagonizó un ejercicio magnífico, muy preciso, y se hizo con el oro con una puntuación de 95.83.

El bronce fue para el estadounidense Tom Schaar con 90.51. EFE

