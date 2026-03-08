Espana agencias

El Circuit Ricardo Tormo homenajea a Jaume Masià en el Racing Legends

Cheste (Valencia), 8 mar (EFE).- El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado este domingo la última jornada del Racing Legends, en la que el protagonista ha sido el último campeón del mundo valenciano Jaume Masià. 

El piloto de Algemesí Jaume Masià, que se proclamó campeón del mundo de Moto3 en 2023, ha destapado su escultura en la rotonda de acceso al Circuit junto a Nicolás Collado, director general. Con este reconocimiento, el Circuit rinde tributo a la trayectoria deportiva del último campeón del mundo valenciano y a su estrecha vinculación con el trazado de Cheste, escenario en el que se ha formado como piloto desde sus primeras etapas en la Cuna de Campeones.

“Es un honor tener mi busto aquí, estoy feliz y muy agradecido al Circuit. Me he criado aquí, aquí me he formado como piloto y como persona y formar parte del circuito con este homenaje y dándole nombre a la curva 11 es todo un privilegio para mi”, ha señalado Masiá.

Entre las actividades que se han llevado a cabo, se ha realizado un coloquio sobre los pilotos valencianos de motociclismo en la que han participado Jaume Masià, Héctor Faubel, Jorge Navarro y Julián Miralles.

Faubel ha recordado sus victorias en el Gran Premio en los años 2006 y 2007 y ha analizado la actualidad del mundial. El piloto de Moto2 Jorge Navarro ha recordado alguna anécdotas y ha explicado su evolución a los mandos de la Forward.

Julián Miralles ha expresado el orgullo que produce haber participado en la formación de tantos pilotos jóvenes y el veterano Sergio Fuertes ha recordado su paso por el mundial de Superbikes y sus éxtos en el motociclismo de clásicas.

Además, se ha disputado la carrera de motos Clásicas en la que Alberto Nebot ha logrado la victoria por delante de José Rafael Lledó y Víctor Ortega. En la categoría Vintage, se ha impuesto Sergio Fuertes. Todo ello en una jornada que ha vuelto a reunir a cientos de vehículos clásicos entre motos, motos de Grandes Premios, coches y camiones.

El Circuit volverá a convocar a los aficionados del motor en abril: el fin de semana del 11 y 12 con la celebración del Racing Weekend y el 18 y 19 con la EuroNascar y las carreras de camiones. EFE

