El CAR de León roza la paridad entre deportistas y refuerza el impulso al deporte femenino

León, 8 mar (EFE).- El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), cuenta esta temporada con 129 deportistas, con una presencia prácticamente equilibrada entre hombres y mujeres, 66 y 63, respectivamente, lo que refleja el avance hacia la igualdad en el deporte de alto nivel.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha visitado los equipos femeninos del centro para conocer de primera mano el trabajo que desarrollan las deportistas y equipos técnicos, entre ellas el nuevo equipo de lucha, de reciente implantación, y el conjunto de gimnasia rítmica, ya con mayor trayectoria en las instalaciones.

Tal y como se le trasladó a Alaiz Moretón, el CAR de León ha reforzado en los últimos meses su apuesta por el deporte femenino con la puesta en marcha de una concentración permanente de lucha femenina impulsada por la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas con el respaldo del Consejo Superior de Deportes.

El programa, que comenzó a desarrollarse esta temporada, está orientado a jóvenes promesas de entre 13 y 17 años con el objetivo de consolidar su formación de cara al alto nivel competitivo y a futuras competiciones internacionales.

La concentración cuenta con una decena de plazas, cubiertas por jóvenes deportistas de distintos puntos de España e internacionales, y está dirigida por la campeona del mundo Sandra Roa, que lidera el trabajo técnico con las deportistas para impulsar el desarrollo de nuevas generaciones en esta disciplina.

La propia entrenadora destacó la ruptura de estigmas de género respecto a este deporte y los beneficios que la lucha puede tener para las mujeres deportistas, "al adquirir una fortaleza mental que permite romper barreras y antiguas creencias", afirmó Roa.

Mientras estudian, las jóvenes deportistas entrenan de lunes a sábado y ya cuentan con títulos nacionales en sus categorías, mientras preparan las próximas competiciones internacionales.

El representante del Gobierno también asistió a los entrenamientos del equipo nacional júnior de gimnasia rítmica, formado por deportistas de entre 14 y 15 años que preparan sus competiciones individuales para el próximo campeonato de Europa bajo la dirección de su entrenadora, Carolina Malchair.

Desde el equipo técnico destacan que este deporte fomenta valores fundamentales para la vida de las jóvenes deportistas como el autocuidado, el compañerismo y el sacrificio.

En este sentido, Alaiz Moretón destacó que el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León es un ejemplo del compromiso de las instituciones con el deporte y con la igualdad de oportunidades.

"Los datos de esta temporada, con una presencia prácticamente equilibrada entre deportistas hombres y mujeres, reflejan el avance del deporte femenino y el gran trabajo que se realiza desde este Centro", señaló, destacando además que la nueva concentración permanente de lucha femenina demuestra que se sigue avanzando para ofrecer a las jóvenes deportistas las mismas oportunidades de formación y desarrollo en el alto nivel.

El CAR de León cuenta con instalaciones especializadas para distintas disciplinas y acoge programas deportivos vinculados a varias federaciones deportivas españolas, entrenando habitualmente deportistas de atletismo, gimnasia, golf, piragüismo, halterofilia, tiro con arco y lucha, además de concentraciones y programas de tecnificación de otras disciplinas.

A lo largo del año, el centro acoge a deportistas residentes y también a numerosos equipos y federaciones que realizan concentraciones y programas de preparación, con servicios de apoyo al rendimiento deportivo tales como medicina deportiva, fisioterapia, análisis del rendimiento y apoyo académico para facilitar que los deportistas puedan compaginar su carrera deportiva con su formación. EFE

