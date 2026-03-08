El albaceteño Diego Díaz, campeón de España de raquetas en Fuente Dé (Cantabria)

Albacete, 8 mar (EFE).- El atleta albaceteño Diego Díaz se proclamó este sábado campeón de España de Raquetas en el Nacional disputado en Fuente Dé (Cantabria), en un trazado que contaba con una distancia de 8,5 kilómetros y un desnivel positivo de 400 metros y que reunió a cerca de 150 deportistas de toda España.

En declaraciones a la Agencia EFE, Díaz manifestó estar “muy contento” con el primer puesto y el segundo lugar en la Copa de España de snowrunning, que también se celebró este sábado.

El deportista afrontó estas pruebas “con expectativas altas” tras haber acabado recientemente en cuarto lugar en la Vertical del Campeonato de España de Esquí de Montaña.

“Creo que el haberme preparado tan bien me ha permitido acudir con muchas opciones, como finalmente ha sido, y estoy muy satisfecho porque tenía que aprovechar el pico de forma que había conseguido con el esquí de montaña”, apuntó.

Díaz, doblemedallista mundial en el Mundial de Sky Snow celebrado en Tarvisio (Italia) en 2024, indicó que ahora le "tocará" preparar la temporada Vertical de verano, pero antes competirá "en un reto interesante como la subida al Hotel Bali de Benidorm", que, cree, "servirá de preparación y es un reto distinto y chulo”. EFE

