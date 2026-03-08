Espana agencias

El albaceteño Diego Díaz, campeón de España de raquetas en Fuente Dé (Cantabria)

Guardar

Albacete, 8 mar (EFE).- El atleta albaceteño Diego Díaz se proclamó este sábado campeón de España de Raquetas en el Nacional disputado en Fuente Dé (Cantabria), en un trazado que contaba con una distancia de 8,5 kilómetros y un desnivel positivo de 400 metros y que reunió a cerca de 150 deportistas de toda España.

En declaraciones a la Agencia EFE, Díaz manifestó estar “muy contento” con el primer puesto y el segundo lugar en la Copa de España de snowrunning, que también se celebró este sábado.

El deportista afrontó estas pruebas “con expectativas altas” tras haber acabado recientemente en cuarto lugar en la Vertical del Campeonato de España de Esquí de Montaña.

“Creo que el haberme preparado tan bien me ha permitido acudir con muchas opciones, como finalmente ha sido, y estoy muy satisfecho porque tenía que aprovechar el pico de forma que había conseguido con el esquí de montaña”, apuntó.

Díaz, doblemedallista mundial en el Mundial de Sky Snow celebrado en Tarvisio (Italia) en 2024, indicó que ahora le "tocará" preparar la temporada Vertical de verano, pero antes competirá "en un reto interesante como la subida al Hotel Bali de Benidorm", que, cree, "servirá de preparación y es un reto distinto y chulo”. EFE

jml/pac/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La AFE reclama de nuevo la inclusión permanente de partidos de la LigaF en La Quiniela

Infobae

Bendodo critica la "lentitud" del Gobierno por arreglar el talud que impide la conexión AVE entre Málaga y Madrid

Bendodo critica la "lentitud" del

Sánchez cumplirá esta semana dos años sin acudir a las sesiones de control del Senado

Sánchez cumplirá esta semana dos

La cúpula del PP se moviliza para capitalizar el "bloqueo" de Vox a Guardiola y apelar al voto útil a Mañueco

La cúpula del PP se

Irene Montero denuncia amenazas de muerte de una organización neonazi y pide protección a Interior

Irene Montero denuncia amenazas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un camarero condenado a no

Un camarero condenado a no trabajar durante dos años y pagar 2.000 euros a una pareja de lesbianas a las que se negó a atender: “Yo elijo a quien sirvo”

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fernando Alonso se ve obligado

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo