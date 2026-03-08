Espana agencias

EE. UU. apalea a Gran Bretaña y se coloca con dos triunfos en el Clásico Mundial

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- Estados Unidos apaleó este sábado por 9-1 a Gran Bretaña para acumular dos triunfos en la cima del grupo B del Clásico Mundial de Béisbol.

México e Italia le siguen en el sector con una victoria cada uno; Gran Bretaña y Brasil marchan al fondo con par de derrotas.

En el partido realizado en el Daikin Park de Houston, Texas, Gran Bretaña se puso arriba gracias a Nate Eatoun, quien conectó un cuadrangular al primer lanzamiento de Tarik Skubal.

El ataque estadounidense despertó en el quinto capítulo con un rally que comenzó Ernie Clement vía un 'wild pitch', continuó Kyle Schwarber con un palo de cuatro esquinas que remolcó una carrera y cerró Gunnar Henderson, quien con casa llena partió el diamante con imparable que empujó dos más para tomar ventaja de 5-1.

Una entrada después la lluvia de palos continuó con elevados de sacrificio de Alex Bregman y Will Smith y sencillo de Aaron Judge que alejó a los estadounidenses 8-1 que sellaron el 9-1 en la séptima con elevado de sacrifico de Bregman.

Más temprano, en el otro juego del grupo B, la selección de Italia debutó en el Clásico Mundial de Béisbol con blanqueda de 8-0 sobre Brasil en la que destacó el poder bateador de Dominic Canzone, con un cuadrangular, y de Dante Nori, quien conectó dos palos de vuelta entera.

Canzone, jardinero derecho que juega para los Marineros de Seattle en la MLB, produjo cuatro de las ocho carreras que su novena colgó en su pizarra.

Nori, jardinero de los Phillies de Filadelfia, también empujó un par de carreras en la victoria.

Para el equipo brasileño fue se segunda derrota en el certamen. En su presentación, el viernes anterior, cayó 15-5 ante Estados Unidos.

En los siguientes partidos del grupo, este domingo Brasil jugará ante México e Italia se medirá a Gran Bretaña.

Estados Unidos volverá a la activad el lunes, cuando enfrente a México. EFE

(fotos)

