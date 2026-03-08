Ecologistas denuncian vertidos de partículas por los 'rellenos' de Gibraltar

Algeciras (Cádiz), 8 mar (EFE).- La organización Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado este domingo que las partículas en suspensión derivadas de los rellenos que ejecuta Gibraltar para el megaproyecto urbanístico Eastside han llegado a La Línea de La Concepción (Cádiz), "poniendo en jaque los caladeros de La Atunara".

En un comunicado de prensa, la organización ecologista indica que este pasado viernes se produjo un nuevo vertido de partículas en suspensión, supuestamente procedentes de materiales inertes, desde la zona en la que se están rellenando los cofres de hormigón del proyecto urbanístico Marina Este del Peñón.

"Estas partículas se desplazaron desde el rompeolas del puerto deportivo a través de la ZEC del Estrecho Oriental hasta las playas de La Atunara, en La Línea de la Concepción (Cádiz)", ha asegurado Verdemar.

Las partículas en suspensión "presentan distintas granulometrías" y son "materiales contaminados que están afectando a los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (hábitat de interés comunitario HIC 1110)", ha alertado.

"Estos fondos arenosos sumergidos son esenciales para la fijación de organismos, así como para el refugio y la alimentación de una fauna muy diversa, que incluye especies de alto valor ecológico y pesquero", ha añadido.

Verdemar se ha dirigido al Gobierno de España, concretamente a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para denunciar estos hechos que, según asegura, están afectando a los criaderos naturales de bivalvos ubicados frente al barrio de la Atunara de La Línea.

La organización pide que se evalúe "urgentemente" el impacto de estos vertidos sobre especies presentes en estos fondos arenosos, así como diversas especies de gasterópodos, cangrejos de arena y gusanos marinos que forman parte del ecosistema de estos fondos.

Este proyecto, promovido por el grupo de empresas TNG Global Foundation (TNG), pretende construir un hotel, más de 1.300 viviendas y un puerto deportivo, entre otras infraestructuras, ganando más de 300.000 metros cuadrados al mar.

El pasado mes de mayo, tras una solicitud de esta organización, la Fiscalía de Algeciras trasladó a un juzgado una denuncia por estos rellenos como posibles delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente. EFE