Duelo de contrastes en Almería entre el equipo local, al alza, y la Cultural, a la baja

Almería/León, 8 mar (EFE).- Almería y Cultural y Deportiva Leonesa dirimen este lunes en el Stadium almeriense un duelo de contrastes en el que los locales buscan asaltar la segunda plaza liguera que ocupa el Castellón y los leoneses, apelar a sus buenos números como visitante para apurar sus opciones de permanencia.

Los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' llegan con 49 puntos, los mismos que el Castellón con un partido menos, mientras que los de Rubén de la Barrera, que saben lo que es ganar a domicilio al líder de la categoría, el Rácing de Santander, lo hacen a cinco del Granada, que marca la salvación.

Tras rescatar un punto en el minuto 94 en el Carlos Belmonte, el equipo rojiblanco no quiere sorpresas porque el margen es mínimo y que cualquier detalle puede modificar la posición en una tabla muy apretada, lo que le obliga a competir con madurez y capacidad de gestionar la presión.

En el plano deportivo Rubi gestiona varias incógnitas en el centro del campo. Dion Lopy ya está recuperado tras la lesión que sufrió a finales del pasado año y puede convertirse en una alternativa importante para reforzar esa zona. André Horta también aparece como opción para acompañar a Iddrisu Baba en la medular.

En defensa regresaría Álex Muñoz al lateral izquierdo junto a Marcos Luna, Nelson Monte y Fede Bonini con Andrés Fernández en la portería, mientras que en ataque continúan como referencias Embarba, Baptistao, Morcillo, Arribas y Miguel de la Fuente.

Por su parte, la Cultural quiere dar un zarpazo al indiscutible favoritismo del conjunto local que ha encadenado cuatro victorias y un empate en sus últimos compromisos.

El conjunto de Rubén de la Barrera, que se estrenó con derrota en el debut de su segunda etapa ante la UD Las Palmas (0-3), acumula una racha de once jornadas sin conocer la victoria que le han anclado en los puestos de descenso de los que no saldría aunque lograra el triunfo en terreno almeriense.

El técnico gallego contará con las bajas del brasileño Lucas Ribeiro, sancionado con un encuentro por acumulación de amonestaciones y también lesionado, sin concretarse el periodo de inactividad, además de Rafa Tresaco que sigue con sus molestias en el aductor que ya le impidieron participar en el último partido.

Los leoneses continúan con su periplo por una parte del calendario en el que se enfrentarán, sucesivamente, a los tres primeros clasificados, ya que tras la visita a Almería, recibirán en el Reino de León al lider, Racing de Santander y después acudirán al terreno de un Castellón que se ha desinflado después de las dos derrotas consecutivas.

Alineaciones probables:

UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Monte, Bonini, Muñoz; Baba, Lopy; Embarba, Arribas, Morcillo, y De la Fuente.

Cultural y Deportiva Leonesa: Badía; Víctor García, Peru, Barzic, Hinojo; Bicho, Maestre; Iván Calero, Chacón, Víctor Moreno y Manu Justo.

Árbitro: por designar.

Lugar: UD Almería Stadium.

Horario: 20.30. EFE

