Espana agencias

Duelo de contrastes en Almería entre el equipo local, al alza, y la Cultural, a la baja

Guardar

Almería/León, 8 mar (EFE).- Almería y Cultural y Deportiva Leonesa dirimen este lunes en el Stadium almeriense un duelo de contrastes en el que los locales buscan asaltar la segunda plaza liguera que ocupa el Castellón y los leoneses, apelar a sus buenos números como visitante para apurar sus opciones de permanencia.

Los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' llegan con 49 puntos, los mismos que el Castellón con un partido menos, mientras que los de Rubén de la Barrera, que saben lo que es ganar a domicilio al líder de la categoría, el Rácing de Santander, lo hacen a cinco del Granada, que marca la salvación.

Tras rescatar un punto en el minuto 94 en el Carlos Belmonte, el equipo rojiblanco no quiere sorpresas porque el margen es mínimo y que cualquier detalle puede modificar la posición en una tabla muy apretada, lo que le obliga a competir con madurez y capacidad de gestionar la presión.

En el plano deportivo Rubi gestiona varias incógnitas en el centro del campo. Dion Lopy ya está recuperado tras la lesión que sufrió a finales del pasado año y puede convertirse en una alternativa importante para reforzar esa zona. André Horta también aparece como opción para acompañar a Iddrisu Baba en la medular.

En defensa regresaría Álex Muñoz al lateral izquierdo junto a Marcos Luna, Nelson Monte y Fede Bonini con Andrés Fernández en la portería, mientras que en ataque continúan como referencias Embarba, Baptistao, Morcillo, Arribas y Miguel de la Fuente.

Por su parte, la Cultural quiere dar un zarpazo al indiscutible favoritismo del conjunto local que ha encadenado cuatro victorias y un empate en sus últimos compromisos.

El conjunto de Rubén de la Barrera, que se estrenó con derrota en el debut de su segunda etapa ante la UD Las Palmas (0-3), acumula una racha de once jornadas sin conocer la victoria que le han anclado en los puestos de descenso de los que no saldría aunque lograra el triunfo en terreno almeriense.

El técnico gallego contará con las bajas del brasileño Lucas Ribeiro, sancionado con un encuentro por acumulación de amonestaciones y también lesionado, sin concretarse el periodo de inactividad, además de Rafa Tresaco que sigue con sus molestias en el aductor que ya le impidieron participar en el último partido.

Los leoneses continúan con su periplo por una parte del calendario en el que se enfrentarán, sucesivamente, a los tres primeros clasificados, ya que tras la visita a Almería, recibirán en el Reino de León al lider, Racing de Santander y después acudirán al terreno de un Castellón que se ha desinflado después de las dos derrotas consecutivas.

Alineaciones probables:

UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Monte, Bonini, Muñoz; Baba, Lopy; Embarba, Arribas, Morcillo, y De la Fuente.

Cultural y Deportiva Leonesa: Badía; Víctor García, Peru, Barzic, Hinojo; Bicho, Maestre; Iván Calero, Chacón, Víctor Moreno y Manu Justo.

Árbitro: por designar.

Lugar: UD Almería Stadium.

Horario: 20.30. EFE

1010625

fps/erbq/jmt/cb

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Perugorría y Mirtha Ibarra llevan a Málaga 'Neurótica anónima', un canto al cine cubano

Infobae

Aznar presenta las memorias de Mayor Oreja coincidiendo con el aniversario del atentado y en plena guerra de Irán

Aznar presenta las memorias de

David García y Adrián Nieto se cuelgan sendos bronces en -66kg en Linz

Infobae

1-2. El Como otea la 'Champions'

Infobae

El español Eguibar, octavo en Erzurum (Turquía), donde se impone el francés Chollet

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite la concejala del PP

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

Un camarero condenado a no trabajar durante dos años y pagar 2.000 euros a una pareja de lesbianas a las que se negó a atender: “Yo elijo a quien sirvo”

ECONOMÍA

La guerra en Irán aumentará

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”