Dudú, con posible rotura del tendón de Aquiles, enciende las alarmas en el Jaén FS

Jaén, 8 mar (EFE).-El portero del Jaén Paraíso Interior FS Eduardo da Silva Ferreira Lima, Dudú, se retiró lesionado en el minuto 13 de la primera parte del encuentro disputado este sábado ante el Noia Portus, en una acción que ha encendido todas las alarmas en el conjunto amarillo.

Las primeras exploraciones, según anunció el club esta noche, apuntan a una posible lesión grave en el tendón de Aquiles, aunque el guardameta brasileño deberá someterse en los próximos días a nuevas pruebas médicas y a una resonancia para confirmar el alcance exacto de la dolencia.

Fuentes del club jiennense señalan que, a la espera del diagnóstico definitivo, la situación es compleja desde el punto de vista deportivo. El mercado de fichajes se encuentra cerrado y, en principio, no existe margen reglamentario para incorporar a un sustituto. No obstante, la entidad continuará recabando información para estudiar si existe alguna vía excepcional que permita reforzar la portería en caso de confirmarse una baja de larga duración.

Si finalmente no fuera posible realizar una incorporación externa, la dirección deportiva se vería obligada a recurrir a un guardameta del equipo juvenil. La ausencia de un filial en las últimas temporadas limita las opciones del club, que tendría que apostar por un portero joven para completar la convocatoria del primer equipo. EFE

