Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

Madrid, 8 mar (EFE).- El secretario general de Nuevas Generaciones del PP, Carlos Giacomo Angrisano, ha dimitido este domingo y se ha dado de baja como afiliado, según ha anunciado en su cuenta en la red social X.

El hasta hoy líder de las juventudes del PP ha considerado que su partido "teme más perder votos que defender lo correcto", y por ello ha pedido el voto para Vox. EFE