Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

Madrid, 8 mar (EFE).- El secretario general de Nuevas Generaciones del PP, Carlos Giacomo Angrisano, ha dimitido este domingo y se ha dado de baja como afiliado, según ha anunciado en su cuenta en la red social X.
El hasta hoy líder de las juventudes del PP ha considerado que su partido "teme más perder votos que defender lo correcto", y por ello ha pedido el voto para Vox. EFE
Últimas Noticias
La declaración de investigados por la desaparición de Francisca Cadenas sigue este martes
93-90. El Baskonia de Omoruyi despierta a tiempo para resolver el dominio de Lleida
Corberán repite once con Sadiq como referencia; Quique elige a Toni Martínez y Boyé
El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox
Carlo Giacomo Angrisano, dirigente juvenil, anunció su renuncia al Partido Popular a través de un comunicado en el que argumenta que la formación ya no representa sus ideales y insta públicamente a respaldar una alternativa conservadora
Mbappé inicia la cuenta atrás
MÁS NOTICIAS