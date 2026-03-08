Espana agencias

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

Madrid, 8 mar (EFE).- El secretario general de Nuevas Generaciones del PP, Carlos Giacomo Angrisano, ha dimitido este domingo y se ha dado de baja como afiliado, según ha anunciado en su cuenta en la red social X.

El hasta hoy líder de las juventudes del PP ha considerado que su partido "teme más perder votos que defender lo correcto", y por ello ha pedido el voto para Vox. EFE

El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox

Carlo Giacomo Angrisano, dirigente juvenil, anunció su renuncia al Partido Popular a través de un comunicado en el que argumenta que la formación ya no representa sus ideales y insta públicamente a respaldar una alternativa conservadora

