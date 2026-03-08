Espana agencias

Diego García y Antía Chamosa, primeros campeones de España de medio maratón en Cieza

Guardar

Cieza (Murcia), 8 mar (EFE).- El madrileño Diego García Carrera y la pontevedresa Antía Chamosa Dacasa se proclamaron campeones de España de marcha atlética en la distancia de medio maratón -21 kilómetros- al ganar en la competición que llevó a cabo su primera edición y se disputó este domingo en la localidad murciana de Cieza.

Apenas tres semanas después de que esta misma población albergara el Nacional de marcha en maratón -42 kilómetros- se celebró esta otra cita estatal que reunió a más de medio centenar de atletas en las carreras absolutas.

Diego García, marchador de 30 años y que pertenece a la AD Marathon de Madrid, se impuso cubriendo el trazado sobre un circuito urbano en 1 hora, 26 minutos y 7 segundos y aventajó en 14 segundos a Álvaro López, del Grupompleo Pamplona Atletismo, mientras que el podio lo completó el murciano Miguel Ángel López Nicolás, del club UCAM Murcia, quien a sus 37 años demostró que sigue estando a un alto nivel y se hizo con el bronce.

En la categoría femenina Antía Chamosa, de 26 años, logró el triunfo tras 1 hora, 33 minutos y 45 segundos de esfuerzo y tras ella se situaron, ambas a 59 segundos, dos jóvenes como Aldara Meilán, de 19 años y que pertenece a la Atlética Lucense -campeona sub-23-, y Sofía Santacreu, de 20 y que milita en el Cornellà Atlètic.

Los otros campeones fueron el sub-23 Daniel Monfort, el M40 Francisco Arcilla, el M45 Juan Manuel Morales, el M50 Denis López, el M55 Juan Manuel de Lucas, el M60 José Antonio Mestre y, en el apartado femenino, se impusieron la F40 Marta Nogueira, que fue la mejor veterana; la F45 Mónica Antón, la F50 María del Mar Otero, la F55 Carmen Martín. EFE

Ij/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La manifestación feminista en Asturias llena Villaviciosa para "dejar claro que no van a dar ni un paso atrás"

Miles de mujeres se congregaron en Villaviciosa para exigir derechos y denunciar condiciones de desigualdad, advirtiendo que no tolerarán retrocesos y alzando la voz contra la violencia y la explotación, tanto local como internacional, bajo el lema resistiremos siempre

La manifestación feminista en Asturias

Vandalizan con pintadas el castro de Alobre, en Vilagarcía (Pontevedra)

Infobae

El Gobierno, listo para aprobar medidas económicas por la guerra pero no concreta plazos

Infobae

Abascal reitera que no quieren "sillones" para sus candidatos, sino acuerdos para que haya "cambio de rumbo"

Santiago Abascal insiste ante sus seguidores en que Vox solo apoyará un posible acuerdo con los populares si este se sustenta en compromisos firmes para modificar la línea política en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León

Abascal reitera que no quieren

Patxi López pide a Feijóo que se aclare con la guerra de Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI y Letizia se

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La tenista húngara Panna Udvardy

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival