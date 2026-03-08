Diego García y Antía Chamosa, primeros campeones de España de medio maratón en Cieza

Cieza (Murcia), 8 mar (EFE).- El madrileño Diego García Carrera y la pontevedresa Antía Chamosa Dacasa se proclamaron campeones de España de marcha atlética en la distancia de medio maratón -21 kilómetros- al ganar en la competición que llevó a cabo su primera edición y se disputó este domingo en la localidad murciana de Cieza.

Apenas tres semanas después de que esta misma población albergara el Nacional de marcha en maratón -42 kilómetros- se celebró esta otra cita estatal que reunió a más de medio centenar de atletas en las carreras absolutas.

Diego García, marchador de 30 años y que pertenece a la AD Marathon de Madrid, se impuso cubriendo el trazado sobre un circuito urbano en 1 hora, 26 minutos y 7 segundos y aventajó en 14 segundos a Álvaro López, del Grupompleo Pamplona Atletismo, mientras que el podio lo completó el murciano Miguel Ángel López Nicolás, del club UCAM Murcia, quien a sus 37 años demostró que sigue estando a un alto nivel y se hizo con el bronce.

En la categoría femenina Antía Chamosa, de 26 años, logró el triunfo tras 1 hora, 33 minutos y 45 segundos de esfuerzo y tras ella se situaron, ambas a 59 segundos, dos jóvenes como Aldara Meilán, de 19 años y que pertenece a la Atlética Lucense -campeona sub-23-, y Sofía Santacreu, de 20 y que milita en el Cornellà Atlètic.

Los otros campeones fueron el sub-23 Daniel Monfort, el M40 Francisco Arcilla, el M45 Juan Manuel Morales, el M50 Denis López, el M55 Juan Manuel de Lucas, el M60 José Antonio Mestre y, en el apartado femenino, se impusieron la F40 Marta Nogueira, que fue la mejor veterana; la F45 Mónica Antón, la F50 María del Mar Otero, la F55 Carmen Martín. EFE

