Denuncian un ataque de encapuchados en facultad de la universidad Complutense de Madrid

Madrid, 8 mar (EFE).- Los decanatos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid han denunciado "los graves hechos" ocurridos a las 17:30 horas del viernes, 6 de marzo, cuando "aproximadamente 30 personas, la mayor parte de ellas encapuchadas y con el rostro cubierto" irrumpieron en edificios del campus.

A su paso por las facultades de Políticas y de Trabajo Social, increparon a algunas personas y provocaron destrozos, arrancando carteles -especialmente los relativos al 8 de Marzo- y pancartas reivindicativas para intentar colocar "una pancarta que, junto al símbolo de Falange, decía: Rechaza el feminismo, abraza la feminidad”, indican en un comunicado.

El personal de la facultad "impidió la colocación de su pancarta", pero el grupo de ultraderecha "se ensañó especialmente con el aula social del estudiantado, causando importantes daños materiales y en el mobiliario".

Junto con parte del equipo decanal, se "evitó que se produjeran más incidentes y se expulsó a estas personas violentas del edificio y del campus". Tras interponer la denuncia, se están "evaluando todos los daños ocasionados".

Esta acción, que coincide con los actos del 8M, tiene el "propósito evidente de amedrentar a nuestro estudiantado y personal, y de reprimir y silenciar las demandas y reivindicaciones del movimiento feminista", añade el comunicado.

Estas facultades, como "buena parte de las universidades públicas", están sufriendo "una ofensiva sistemática y prolongada por parte de grupos de ultraderecha que tratan de negar derechos y libertades, que promueven discursos de odio y que utilizan en los últimos tiempos especialmente nuestro centro como diana de sus ataques".

Tras agradecer a trabajadores y estudiantado, que "desgraciadamente se ven sometidos a situaciones de violencia y tensión y que, aun así, actúan siempre de forma ejemplar", solicitan al Rectorado de la Complutense "los medios necesarios para garantizar la seguridad en el centro".

"Esperamos que la Comunidad de Madrid condene públicamente esta incursión violenta y ponga también los recursos para ello", añade el comunicado colgado en la web de la facultad.

También piden al conjunto de la sociedad que no ignore ni relativice las consecuencias que estos actos tienen para la construcción de un pensamiento crítico y para la defensa de la universidad pública como espacio de ejercicio democrático y garantía de la igualdad de oportunidades.

Agradecen, asimismo, el apoyo del resto de decanatos de la Complutense, que han calificado lo ocurrido de "absolutamente intolerable y que merece una respuesta firme y unitaria".

Por su parte, la plataforma 'UCM por la Pública' llama a "defender la universidad como espacio seguro" y a seguir "concentrándonos sin miedo y con alegría cada vez que vengan a provocar, como hemos hecho siempre".

Además, insta a "darles donde más les duele" con organización y movilización en las asambleas, en el movimiento estudiantil y en el sindical, y llenando las calles en la marcha del 8M. EFE

