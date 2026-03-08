Espana agencias

Citada a declarar como investigada la policía que recibió aviso sobre pasarela Santander

Santander, 8 mar (EFE).- La juez que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar el 27 de marzo, como investigada, a la policía local que recogió una llamada del 112 que avisaba del mal estado de ese paso, y como testigo a la operadora de ese servicio de emergencias.

Además, pide más información y documentación sobre esas llamadas y sobre la senda costera de la que forma parte la pasarela a emergencias, al Ayuntamiento y a Costas.

En una providencia, la titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, cita, en calidad de testigos, el mismo 27 de marzo, al vecino que un día antes del siniestro llamó al 112 para informar de que la pasarela estaba rota.

También ha pedido que acudan ese día a declarar los dos ciclistas que avisaron que se había roto la pasarela y oyeron a la única superviviente pidiendo auxilio y los dos policías nacionales que hicieron la inspección ocular tras el siniestro.

En su resolución, dictada ayer, sábado, y que ha dado a conocer este domingo en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la juez destaca el informe que recibió a mediodía del viernes de la Policía Nacional, que califica de "detallado, minucioso y elaborado en tiempo récord".

Ese informe ha sido elaborado por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Tras sus primeras diligencias, la magistrada solicita, además, al servicios de emergencias 112 el Gobierno de Cantabria que aclare si desde la creación de la senda costera ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en el caso de que existan, pide la entrega de los audios.

En su providencia, la juez ordena, además, a la Demarcación de Costas -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera.

La juez pide a ambas administraciones expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga atinentes al estado de conservación y mantenimiento.

En relación a la pasarela, la magistrada solicita que se mantenga el precinto, exigiendo la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma, y requiere a Costas y al Ayuntamiento "para que se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación".

La juez traslada a los familiares de las víctimas mortales, y a la única superviviente del suceso, que se personen, si lo desean, en la causa.

Esa resolución de la magistrada no es firme y contra ella puede interponerse un recurso de reforma, ante su Juzgado, en el plazo de 3 días. EFE

