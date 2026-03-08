China arrebata a Ucrania el primer puesto del medallero

Cortina d'Ampezzo, 8 mar (EFE).- China, con diez medallas en la segunda jornada de competición oficial y un total de dieciséis preseas, lidera el medallero general de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, arrebatando la primera posición a Ucrania, que sumó cuatro este domingo y se queda con diez.

Las dieciséis medallas de China se resumen en ocho oros, cinco platas y tres bronces, una cifra muy superior a la de Ucrania, segunda con diez (3,2,5) y Austria con dos (2,0,0), que son los tres primeros de la clasificación.

Canadá con 6 (1,3,2), Estados Unidos con 5 (1,3,1), Francia con 3 (1,2,0), Alemania con 7 (1,1,5), Italia con 3 (1,1,1), Corea del Sur con 2 (1,0,1) y Suiza con 2 (1,0,1) completan los diez primeros puestos.

En total dieciocho países han logrado alguna medalla hasta el momento, cerrando la clasificación Eslovaquia con un solo bronce. EFE