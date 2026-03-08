Espana agencias

Castillo gana en Puerto Rico su primer título PGA Tour y Chacarra debuta con -9

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- El estadounidense Ricky Castillo logró este domingo su primer título en el PGA Tour de golf al ganar el Abierto de Puerto Rico, disputado desde el jueves en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, donde el español Eugenio López-Chacarra jugó su primer torneo en el circuito y lo hizo con 279 golpes (-9).

Ricky Castillo, nacido en Yorba Linda, California, hace 24 años, firmó su segunda victoria como profesional, más de dos años después de la primera, el Wichita Open del Korn Ferry Tour de 2023.

Ganó en Río Grande con 271 golpes totales (17 bajo par), uno menos que su compatriota Chandler Blanchet y tres de margen sobre otro norteamericano, Blades Brown

El español Eugenio López-Chacarra jugó en Puerto Rico su primer torneo en el PGA Tour y lo hizo con 279 golpes (-9) y cuatro rondas de 73, 68, 70 y 68.

El madrileño no sólo debutó en el principal circuito, sino que además reaparició después de que decidiera hacer un parón para cuidar su salud mental hace casi un mes.

López-Chacarra, de 25 años y 142 en la clasificación mundial, participó en algunas pruebas del PGA Tour cuando era amateur, pero aún no lo había hecho en un torneo regular desde que dio el salto al profesionalismo en 2022. EFE

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”