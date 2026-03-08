Castillo gana en Puerto Rico su primer título PGA Tour y Chacarra debuta con -9

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- El estadounidense Ricky Castillo logró este domingo su primer título en el PGA Tour de golf al ganar el Abierto de Puerto Rico, disputado desde el jueves en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, donde el español Eugenio López-Chacarra jugó su primer torneo en el circuito y lo hizo con 279 golpes (-9).

Ricky Castillo, nacido en Yorba Linda, California, hace 24 años, firmó su segunda victoria como profesional, más de dos años después de la primera, el Wichita Open del Korn Ferry Tour de 2023.

Ganó en Río Grande con 271 golpes totales (17 bajo par), uno menos que su compatriota Chandler Blanchet y tres de margen sobre otro norteamericano, Blades Brown

El español Eugenio López-Chacarra jugó en Puerto Rico su primer torneo en el PGA Tour y lo hizo con 279 golpes (-9) y cuatro rondas de 73, 68, 70 y 68.

El madrileño no sólo debutó en el principal circuito, sino que además reaparició después de que decidiera hacer un parón para cuidar su salud mental hace casi un mes.

López-Chacarra, de 25 años y 142 en la clasificación mundial, participó en algunas pruebas del PGA Tour cuando era amateur, pero aún no lo había hecho en un torneo regular desde que dio el salto al profesionalismo en 2022. EFE